Selon certaines sources, le Japon intervient sur le marché des changes pour la première fois depuis deux ans afin de soutenir le yen

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* Le yen s'apprécie jusqu'à 3 % après l'intervention

* Les analystes doutent de l'efficacité de l'intervention sans changement de politique

* Les prix élevés du pétrole constituent un défi majeur pour le yen et l'économie japonaise

* Les responsables avertissent d'une action décisive

(Ajout de nouveaux commentaires, mise à jour des cours) par Leika Kihara et Tamiyuki Kihara

Le Japon est intervenu jeudi pour soutenir le yen face au dollar américain, sa première intervention officielle sur le marché des changes depuis près de deux ans, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier, ce qui a fait grimper la devise japonaise jusqu'à 3 %.

Ces sources, l'une gouvernementale et l'autre issue du marché, se sont exprimées sous couvert d'anonymat car elles n'étaient pas autorisées à s'adresser aux médias.

Le dollar a d'abord chuté à 155,5 yens après cette intervention, son plus bas niveau depuis le 2 mars. Il affichait une baisse de 2,5 % à 156,355 yens JPY= , en passe d'enregistrer sa plus forte baisse journalière depuis décembre 2022.

Plus tôt dans la séance, le dollar avait atteint 160,725 yens, son plus haut niveau depuis juillet 2024.

Avant l'intervention de jeudi, les investisseurs avaient accumulé la plus importante position courte sur le yen depuis près de deux ans, vendant la devise face à l'euro, au franc suisse, à la livre sterling et au dollar australien, estimant que ni les hausses de taux ni la menace d'une intervention ne viendraient à la rescousse de la devise.

Ce pari était également le plus important depuis la dernière intervention du Japon sur les marchés des changes en 2024, mettant à l'épreuve la détermination des décideurs politiques à freiner la spéculation sur le yen.

La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama , a déclaré plus tôt jeudi que le moment était venu de prendre des “mesures décisives” sur le marché, envoyant ainsi son signal le plus fort à ce jour quant à une éventuelle intervention monétaire pour soutenir le yen en baisse.

“Après s’être affaibli plus tôt dans la journée jusqu’à 160 yens pour un dollar, atteignant des niveaux qui auraient été très inconfortables pour le ministère des Finances, les arguments en faveur d’une intervention active sur le marché — plutôt que d’une simple nouvelle dose d’intervention verbale — se seraient considérablement renforcés”, a déclaré Chris Scicluna, directeur de la recherche chez Daiwa Securities à Londres.

“En effet, compte tenu de l'évolution du marché de l'énergie, le gouvernement japonais et la Banque du Japon (Bank of Japan) auraient tous deux été préoccupés par l'amplification de l'impact inflationniste et des répercussions sur les bénéfices des entreprises et les revenus réels des ménages résultant des événements au Moyen-Orient. Maintenant que le ministère des Finances (Ministry of Finance) a tracé une ligne plus ferme dans le sable pour le yen, c'est au tour de la Banque du Japon de renforcer la stabilité du yen par une hausse des taux en juin.”

Le Nikkei avait précédemment indiqué, citant une source gouvernementale, que les autorités étaient intervenues en achetant la devise, qui se trouvait jeudi matin à son plus bas niveau face au dollar depuis juillet 2024.

Le haut responsable des affaires monétaires, Atsushi Mimura, a également déclaré plus tôt que le moment était venu de prendre des mesures décisives, ajoutant que les mouvements “extrêmement spéculatifs” sur le marché des devises se multipliaient.

Le ministère des Finances a menacé d’intervenir sur les marchés des devises et du pétrole et a réitéré jeudi que ces mesures pourraient être prises “sur tous les fronts” .

“C'est notre dernier avertissement aux marchés”, a déclaré M. Mimura aux journalistes. Lorsqu'on lui a demandé s'il faisait allusion à la possibilité d'une intervention imminente sur le yen, M. Mimura a répondu: “Je pense que les acteurs du marché savent ce que je veux dire.”

La division des opérations de change du ministère japonais des Finances n'a pas pu être jointe pour un commentaire immédiat.

Dans le sillage de la chute du dollar, les contrats à terme sur le brut américain ont également baissé, reculant de 1,4 % à 105,37 dollars le baril CLc1 , après avoir atteint plus tôt un plus haut en trois semaines.

Elias Haddad, responsable mondial de la stratégie de marché chez Brown Brothers Harriman, basé à Londres, estime que malgré l'action du Japon sur le marché des devises, le yen pourrait encore s'affaiblir.

“Le cycle de normalisation de la Banque du Japon reste assez prudent et, en ce qui concerne la Réserve fédérale, la barre est placée plus haut pour un nouvel assouplissement”, a déclaré M. Haddad.

“De plus, la pression à la hausse sur les prix du pétrole brut reste intacte, ce qui constitue un choc négatif pour les termes de l'échange du Japon... Ainsi, tant que ce brouillard de guerre ne se dissipera pas et que nous ne commencerons pas à voir les prix de l'énergie baisser, notre vision haussière initiale sur le yen mettra probablement un peu plus de temps à se concrétiser.”

À l'horizon 2026, Brown Brotherss'attendait à ce que le dollar tombe à 140 face à la devise japonaise. Cette prévision reste d'actualité, a déclaré M. Haddad.