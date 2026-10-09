Selon certaines sources, le Ghana s'apprêterait à remplacer le projet de loi sur l'exploitation minière par une version révisée

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Le Ghana devrait remplacer le projet de loi sur l'exploitation minière actuellement examiné par le Parlement par une version révisée qui rétablit une durée maximale de 20 ans pour les concessions minières et clarifie les dispositions qui ont suscité des inquiétudes parmi les exploitants miniers, ont déclaré trois personnes proches du dossier.

* Reuters avait rapporté le mois dernier que le projet de loi sur les minéraux et l’exploitation minière de 2026, publié par le Parlement, limiterait les nouveaux baux miniers à 15 ans, ou à la durée de vie prévue de la mine, la durée la plus courte étant retenue, contre une durée maximale de 30 ans prévue par la loi actuelle. Il donnerait également au ministre le pouvoir d’exiger des sociétés minières qu’elles émettent une action spéciale au profit de l’État

* Deux hauts responsables gouvernementaux et un dirigeant du secteur minier ont déclaré à Reuters qu’un projet de loi révisé devrait remplacer la disposition relative à la durée des baux par une durée maximale de 20 ans, conformément à la position politique exposée par le ministre des Mines en juillet

* “Il y a eu une erreur dans le document qui a finalement été transmis au Parlement, et celle-ci sera corrigée”, a déclaré un responsable du ministère des Mines, s'exprimant sous couvert d'anonymat car il n'était pas autorisé à s'exprimer publiquement. Les sources n'ont pas précisé quand le projet de loi révisé serait présenté à nouveau

* Les modifications attendues font suite aux préoccupations soulevées par le secteur. La Chambre des mines du Ghana a déclaré jeudi que le pouvoir du ministre d’exiger d’une société minière qu’elle cède à l’État une action spéciale existe déjà en vertu de la loi de 2006 sur les minéraux et l’exploitation minière, et qu’il est largement repris dans le projet de loi, bien qu’accompagné de sanctions plus sévères en cas de non-respect

* Ken Ashigbey, directeur général de la Chambre, a déclaré que les discussions avec les autorités avaient abouti à de “bons compromis”, notamment en ce qui concerne la durée de concession proposée de 20 ans. Il a ajouté que les questions en suspens seraient examinées avec le Parlement.

* Le ministère des Mines et la Commission des minéraux n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.