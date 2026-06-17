Selon certaines sources, le fonds activiste TOMS Capital fait pression sur le producteur américain de schiste Devon pour qu'il accélère la vente de ses actifs ou qu'il se cède lui-même.

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* Selon certaines sources, TOMS détient une participation importante dans Devon et ferait pression pour une cession rapide des actifs ou la vente de la société

* L'actionnaire activiste aurait contacté d'autres sociétés pétrolières et gazières pour leur proposer de faire une offre sur Devon, selon certaines sources

* Devon a finalisé le mois dernier une fusion avec Coterra d'un montant de 58 milliards de dollars

* Le producteur américain de schiste est en train de présenter sa nouvelle stratégie aux investisseurs

par David French et Svea Herbst-Bayliss

L'investisseur activiste TOMS Capital Investment Management a acquis une participation importante dans Devon Energy DVN.N et fait pression sur l'opérateur américain de schiste pour qu'il cède des actifs ou se mette en vente, ont déclaré cinq personnes proches du dossier. Tout juste sortie d’une fusion de 58 milliards de dollars avec Coterra Energy, finalisée en mai, Devon est en train de définir sa stratégie pour la société issue de la fusion, qui est présente dans une demi-douzaine de bassins de schiste, avec en tête de liste sa position dans le bassin permien du Texas et du Nouveau-Mexique. Devon a déclaré le 9 juin qu’elle prévoyait d’optimiser son portefeuille autour de sa position clé dans le bassin permien, un examen stratégique et financier de ses actifs étant actuellement en cours. Si cette fusion a donné naissance à l’une des plus grandes sociétés indépendantes d’exploration et de production pétrolière et gazière des États-Unis, elle a également suscité des interrogations chez certains investisseurs. Kimmeridge, un investisseur de premier plan spécialisé dans le secteur de l’énergie, a appelé à la prise de mesures, notamment des cessions d’actifs, afin de rationaliser l’activité et d’éviter une “décote de conglomérat” sur le cours de l’action.

TOMS Capital, dirigée par Benjamin Pass, a engagé le dialogue avec la direction ces dernières semaines pour faire pression en faveur d’une accélération des cessions d’actifs, ont indiqué ces sources. Contrairement à Kimmeridge, TOMS a également déclaré qu’elle serait ouverte à une vente de la société et s’est efforcée, en coulisses, de susciter l’intérêt d’autres sociétés pétrolières et gazières pour qu’elles fassent une offre sur Devon, ont ajouté deux de ces sources.

La participation de TOMS, société basée à New York, dans Devon figure parmi ses principales positions actuelles, ont indiqué ces sources, sans donner plus de détails. Le Financial Times, qui avait précédemment fait état de la position de TOMS dans Devon, a précisé que la société d’investissement figurait parmi les cinq principaux actionnaires de l’entreprise.

Les sources se sont exprimées sous couvert d’anonymat afin de pouvoir évoquer des délibérations confidentielles. Devon n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. TOMS a refusé de commenter.

L’action Devon a progressé d’environ 17 % en 2026, contre une hausse de 22 % pour l’indice S&P Energy .SPNY .

LA PRESSION MONTE

Compte tenu de la récente fusion entre Devon et Coterra, des sources du secteur ont indiqué que TOMS aurait fort à faire pour mettre la société sur le marché à l’heure actuelle. Alors que la direction de Devon étudie d’éventuelles cessions d’actifs, ces sources ont souligné que la plupart des acquéreurs potentiels souhaiteraient probablement sélectionner les actifs les mieux adaptés à leurs besoins. Outre la publication de nouvelles prévisions financières et d’un engagement de rachat d’actions de 8 milliards de dollars le mois dernier, Devon a rencontré des investisseurs institutionnels ces derniers jours, ont indiqué deux de ces sources.

Le directeur général de Devon, Clay Gaspar, doit prendre la parole mardi lors de la conférence sur l’énergie organisée par JPMorgan Chase à New York. TOMS Capital milite en faveur de changements au sein de plusieurs entreprises. La société a accumulé une participation importante dans McCormick & Co, ont indiqué des sources à Reuters le mois dernier, alors que le producteur américain d’épices et de condiments cherche à fusionner avec la branche alimentaire d’Unilever, ce qui donnerait naissance à un géant du secteur pesant 65 milliards de dollars. TOMS incite également la société de services financiers Voya Financial à se vendre ou à céder sa division d’assurance santé.