Selon certaines sources, le directeur général de la Poste américaine aurait fait part à ses proches de son intention de démissionner

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le directeur général de la Poste, M. Steiner, serait frustré alors que l'agence est confrontée à des pertes financières, selon quatre sources

* La Poste fait également l'objet d'une attention particulière en raison des efforts de Trump visant à restreindre le vote par correspondance, partiellement bloqués par la Cour suprême

* M. Steiner s'est montré irrité à l'issue d'une audition au Sénat en juin, qui portait sur les finances de l'agence, sa prime et le vote par correspondance, selon des sources

par Jacob Bogage

Le directeur général du Service postal américain a confié à des proches qu’il se sentait profondément découragé par son poste et qu’il souhaitait démissionner, selon quatre personnes proches de lui, alors que l’agence fait l’objet d’une attention particulière en raison de ses pertes financières et des efforts du président Donald Trump pour durcir les règles relatives au vote par correspondance.

Le directeur général de la Poste, David Steiner, qui a pris ses fonctions en juillet 2025 après que la Maison Blanche eut contraint son prédécesseur à démissionner, a exprimé sa frustration face au manque de soutien de la Maison Blanche et du Congrès pour remédier aux difficultés financières chroniques du service postal, ont indiqué ces personnes.

Dans le même temps, le Service postal s’est retrouvé au cœur d’un débat sur le rôle du gouvernement fédéral dans le processus électoral après que Donald Trump lui eut ordonné, en mars, de servir de centre de traitement des bulletins de vote par correspondance. Lundi, la Cour suprême a empêché l’agence de mettre en œuvre des éléments clés de ce plan, infligeant ainsi un revers de taille à la Maison Blanche.

Ces pressions ont culminé lors d’une audition houleuse au Sénat en juin, au cours de laquelle des sénateurs des deux partis ont interrogé M. Steiner sur la mauvaise qualité du service de distribution, les restrictions imposées par Trump concernant les bulletins de vote et sa rémunération.

Cette audition a rendu M. Steiner furieux, ont indiqué ces personnes. Lors de conversations qui ont suivi, M. Steiner a qualifié ce poste de "tâche ingrate", a averti que la situation financière de l’agence était de plus en plus critique sans aide fédérale, et a déclaré qu’il souhaitait démissionner, selon ces personnes, qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat.

"Le message était le suivant: ce n’est pas ce pour quoi il s’était engagé, et il n’est pas venu ici pour se faire malmener de la sorte", a déclaré l’une de ces sources.

Le Service postal a contesté les informations fournies par ces sources, affirmant qu’elles n’avaient "absolument aucune validité", mais n’a pas commenté les incidents spécifiques. L’agence n’a pas répondu à une demande d’entretien avec M. Steiner.

TRUMP TENTE D’INTERVENIR SUR LE VOTE PAR CORRESPONDANCE

Le directeur général de la Poste, qui dirige cet organisme indépendant comptant 630 000 employés, est nommé et évalué par un conseil d’administration bipartite dont les membres sont désignés par le président et confirmés par le Sénat. La structure de l’agence a été délibérément conçue pour protéger le service postal de toute ingérence politique.

M. Steiner, ancien membre du conseil d'administration de FedEx FDX.N et ancien directeur général de Waste Management

WM.N , a déclaré aux membres du conseil d’administration lors du processus de recrutement qu’il prévoyait d’exercer ses fonctions pendant environ deux ans, ont indiqué ces personnes.

Depuis son entrée en fonction, il a répété à plusieurs reprises aux législateurs que, sans nouveaux financements, le service postal serait contraint de réduire le nombre de jours de distribution et de fermer les bureaux de poste non rentables, situés pour la plupart dans des zones rurales à tendance républicaine.

Les législateurs ont largement rejeté les propositions de M. Steiner visant à réduire les services, et les entreprises de courrier et de colis ont vivement critiqué les fortes hausses de tarifs destinées à atténuer les pertes.

Au cours de ses deux mandats, Donald Trump s’est davantage impliqué dans les affaires du Service postal que ses prédécesseurs, faisant pression sur l’agence pour qu’elle augmente les tarifs des colis, intervenant dans le processus de sélection du directeur général des postes et tentant de mettre en place des restrictions sur le vote par correspondance.

Son implication a parfois fait de l’agence — et de ses dirigeants — la cible d’un examen minutieux de la part du Congrès.

UNE AUDIENCE AU SÉNAT MET M. STEINER SOUS LES PROJECTEURS

Lors de l’audition de juin, M. Steiner s’est opposé au président de la commission, le sénateur républicain du Kentucky Rand Paul, au sujet des pertes financières subies par l’agence depuis des années, ainsi qu’à la sénatrice démocrate du Michigan Elissa Slotkin, qui l’a accusé d’être un "pion" dans les plans de Donald Trump visant à restreindre l’accès au vote.

M. Steiner a défendu la proposition de Trump.

"Je pense que les États souhaiteraient disposer de ces informations pour s’assurer que les bulletins de vote qu’ils pensent envoyer sont bien ceux qui sont effectivement expédiés", a-t-il déclaré lors de l’audition.

Le sénateur républicain Josh Hawley, du Missouri, a également appelé M. Steiner à renoncer à sa prime en raison des problèmes de service rencontrés par l’agence. M. Steiner perçoit un salaire annuel de 346 780 dollars, selon les déclarations financières de la Poste, et a perçu une prime de déménagement pour 2025 équivalant à 50 % de son salaire.

Les quatre personnes proches de M. Steiner ont indiqué qu’il était difficile de déterminer dans quelle mesure les questions du Congrès concernant les règles électorales de Trump avaient contribué à la frustration de ce dernier. Elles ont souligné que M. Steiner avait déjà envisagé de démissionner fin 2025 en raison de la situation financière difficile de la Poste.

Afin de remonter le moral de M. Steiner et d’obtenir le soutien de la Maison Blanche pour ses plans de restructuration, des donateurs de Trump issus du secteur postal avaient organisé, en décembre 2025, un séjour permettant au directeur général de la Poste de jouer au golf avec le président dans l’un de ses complexes touristiques en Floride, ont indiqué ces sources.