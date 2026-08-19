Selon certaines sources, le courtier Marex gèle les comptes de Radiant World

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* Radiant s'est lancée l'année dernière dans le négoce des métaux de base, notamment le cuivre et l'aluminium

* Les profils des collaborateurs de Radiant indiquent une activité sur le LME, le CME, le SGX et la Bourse chinoise de Dalian

par Pratima Desai

Le courtier en matières premières Marex Group a gelé tous les comptes de Radiant World à la suite d’allégations selon lesquelles ce négociant en minerai de fer aurait utilisé des factures non valides pour lever des fonds, ont indiqué deux sources proches du dossier.

Marex et Radiant World ont refusé de commenter.

Radiant, qui s’est également lancée dans le négoce des métaux de base l’année dernière, fait l’objet d’une surveillance accrue de la part de ses contreparties ces dernières semaines, en raison de préoccupations concernant les factures fournies à ses banques.

Marex 3TK.F , coté aux États-Unis, ne facilite plus les opérations sur dérivés de Radiant, ont indiqué les sources, sans préciser si les lignes de transactions accordées par le courtier à la société concernaient le minerai de fer ou les métaux de base.

Ces sources ont souhaité rester anonymes, cette affaire n’étant pas publique.

Les profils LinkedIn des employés de Radiant World à Dubaï indiquent que la société négocie des métaux de base, notamment le cuivre et l’aluminium, ainsi que du minerai de fer .

Marex est membre compensateur du London Metal Exchange, du CME et de la Bourse de Singapour, ainsi qu’intermédiaire à l’étranger pour la Bourse des matières premières de Dalian (Chine) et d’autres bourses chinoises.

Radiant a été fondée par Pinkesh Nahar au début des années 2000, selon son site web, qui indique que la société négocie plus de 20 millions de tonnes métriques de minerai de fer par an.

Des sources du secteur indiquent que Radiant a développé son activité dans le minerai de fer au cours des cinq dernières années et a négocié l’année dernière près de 75 millions de tonnes, pour une valeur supérieure à 7 milliards de dollars aux cours actuels de la Bourse de Singapour (SGX) SZZFU6 .

Ce chiffre est à comparer aux 60 millions à 70 millions de tonnes de minerai de fer négociées chaque année par Cargill et aux 95 millions de tonnes négociées l’année dernière par la division de commercialisation de Glencore.