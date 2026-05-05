Selon certaines sources, le chimiquier CS Anthem serait le deuxième navire marchand battant pavillon américain à avoir quitté le détroit d'Ormuz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Selon trois sources s'exprimant mardi, le CS Anthem, un chimiquier battant pavillon américain, est le deuxième navire marchand à avoir quitté le détroit d'Ormuz sous escorte militaire américaine.
Le CS Anthem est exploité par Crowley-Stena Marine Solutions, qui n'a pas immédiatement commenté l'information. Le premier navire-citerne connu à avoir quitté le détroit était l'Alliance Fairfax, un transporteur de véhicules battant pavillon américain exploité par Farrell Lines, filiale de Maersk
MAERSKb.CO , a indiqué Maersk lundi.
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