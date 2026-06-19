Selon certaines sources, la vente de CSN Cement se heurte à un obstacle lié au prix à l'approche de la date butoir

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* Les offres pour CSN Cement sont attendues d'ici le 7 août

* CSN prévoit de signer le contrat de vente d'ici septembre

* Selon certaines sources, des soumissionnaires chinois pourraient se retirer des négociations

(Ajout de détails et de contexte à partir du paragraphe 3) par Luciana Magalhaes

La vente CSNA3.SA de la division ciment de l'aciériste brésilien CSN entre dans sa phase finale, bien qu'un prix demandé plus élevé que prévu se heurte à la réticence des soumissionnaires potentiels, ont déclaré trois personnes proches du dossier.

CSN a dévoilé cette année un important plan de cession axé sur la vente de sa division ciment et d’une participation minoritaire potentielle dans son activité d’infrastructures, alors que le sidérurgiste brésilien cherche à réduire sa dette.

À l'approche de la date limite du 7 août pour le dépôt d'offres fermes concernant la division ciment, l'écart entre les attentes de la société et celles des soumissionnaires en matière de prix est toutefois devenu plus manifeste.

CSN, l’un des plus grands sidérurgistes d’Amérique latine, vise un montant compris entre 13 et 14 milliards de reais (2,5-2,7 milliards de dollars) pour sa division ciment, un montant supérieur à la fourchette de 10 à 12 milliards de reais que plusieurs soumissionnaires avaient anticipée, ont indiqué ces sources.

CSN a déclaré jeudi dans un communiqué que les offres fermes concernant la division ciment devraient être reçues au cours de la première quinzaine d’août, ce qui permettra d’entamer les négociations en vue de la signature d’un contrat d’ici septembre.

CSN a ajouté qu’elle ne commentait pas les participants spécifiques au processus de due diligence, mais a précisé que le groupe de soumissionnaires potentiels était diversifié et réunissait des acteurs de premier plan du Brésil , d’Asie et d’Europe .

Le sidérurgiste a également indiqué que, comme annoncé cette année, le programme de cession s’inscrit dans le cadre d’un plan de désendettement, susceptible de générer entre 15 et 18 milliards de reais, compte tenu de l’ensemble des transactions en cours.

CSN a d'abord lancé le processus de vente de sa division ciment avec l'aide de la banque d'investissement Morgan Stanley et poursuit désormais la cession de sa participation dans le secteur des infrastructures dans le cadre d'un processus mené par Bradesco BBI et Citigroup.

L'INTÉRÊT CHINOIS S'ESTOMPE

La conclusion de ces transactions pourrait toutefois s’avérer compliquée.

Parmi les entreprises chinoises qui s'intéressaient à la division ciment de CSN, au moins une, Anhui Conch Cement

600585.SS , n'est plus considérée comme un participant probable au processus, ont indiqué les trois sources.

“Les groupes chinois ont des difficultés avec le prix”, a déclaré l’une de ces personnes.

Anhui Conch n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Huaxin Cement 600801.SS et Sinoma International 600970.SS étaient également en pourparlers avec CSN, mais on ignore encore s’ils iront jusqu’à la phase d’offre ferme, ont ajouté les sources.

Deux de ces sources ont indiqué qu’un actionnaire majeur de Huaxin s’opposait au passage à la phase suivante. Toutefois, une troisième source a précisé que la société chinoise poursuivait son audit préalable du cimentier et pourrait encore faire une offre.

Huaxin et Sinoma n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Morgan Stanley a refusé de s’exprimer.

Parmi les entreprises brésiliennes, Votorantim et Polimix Concreto sont toujours en phase de due diligence, bien qu’il ne soit pas encore clair si l’une ou l’autre soumettra des offres fermes, ont indiqué les sources.

Votorantim a refusé de commenter. Polimix n’a pas répondu à une demande de commentaire.

L’une des sources a ajouté que cinq soumissionnaires potentiels restaient intéressés par le rachat de la division ciment.

Plus tôt cette année, Reuters avait rapporté que J&F, le conglomérat contrôlant le transformateur de viande JBS Z98.F , s'était désintéressé de l'acquisition de la division ciment de CSN et n'était disposé à investir qu'environ 10 milliards de reais dans cette opération.

PRISE DE PARTICIPATION MINORITAIRE DANS LE SECTEUR DES INFRASTRUCTURES

Selon des sources proches de la transaction, la cession d’une participation minoritaire dans la division des infrastructures portera sur des actifs situés dans le sud-est du Brésil, comprenant des voies ferrées, des terminaux portuaires et des activités logistiques.

Ces mêmes sources ont indiqué que ces cessions devraient rapporter entre 5 et 6 milliards de reais. L'une d'entre elles a ajouté que des offres non contraignantes concernant la participation de CSN dans le secteur des infrastructures pourraient être soumises fin juillet.

CSN a déclaré jeudi dans un communiqué qu’elle ne vendait pas d’actifs d’infrastructure, mais qu’elle évaluait plutôt un processus potentiel de cession d’une participation minoritaire dans la holding d’infrastructure du groupe CSN.

Bradesco et Citi n’ont pas souhaité faire de commentaires. (1 dollar = 5,1762 reais)