Selon certaines sources, la société indienne Sun Pharma prévoit d'émettre 1 milliard de dollars de dette locale pour refinancer un emprunt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Khushi Malhotra et Dharamraj Dhutia

La société indienne Sun Pharmaceutical Industries SUN.NS prévoit de lever environ 100 milliards de roupies (1,04 milliard de dollars) par le biais d’une émission obligataire libellée en roupies afin de financer en partie un crédit relais contracté pour acquérir la société américaine de santé Organon & Co., ont indiqué mardi trois sources.

Les crédits relais sont généralement des prêts à court terme contractés avant une acquisition afin de financer l’opération; ils peuvent ensuite être remplacés par un financement plus permanent sous forme d’obligations ou de prêts.

Le plus grand laboratoire pharmaceutique du pays en termes de capitalisation boursière a conclu plus tôt cette année un prêt relais syndiqué de près de 12 milliards de dollars sur 18 mois pour l’acquisition d’Organon . Ce prêt syndiqué comprenait également la State Bank of India, la plus grande banque du pays en termes d’actifs, ont précisé les sources.

Ces sources ont souhaité garder l’anonymat, car elles ne sont pas autorisées à s’exprimer auprès des médias. Sun Pharma n’a pas immédiatement répondu à un e-mail de Reuters sollicitant des commentaires.

Les banquiers s'attendent à ce que le volume total des émissions obligataires des entreprises indiennes atteigne cette année un niveau record, car la hausse des taux américains rend le financement en dollars plus coûteux, ce qui pousse les entreprises à se tourner vers le marché national pour se financer, a déclaré l'une des sources.

Le rendement des obligations américaines à 10 ans oscille à son plus haut niveau depuis la mi-juin 2007, ce qui exerce une pression sur les coûts d’emprunt à l’échelle mondiale.

Sun Pharma va émettre des obligations à plus courte durée, avec des échéances de deux, trois et quatre ans, ont indiqué les sources.

Cette initiative intervient alors que les entreprises indiennes tentent de fixer leurs coûts d’emprunt avant une éventuelle hausse des taux par la Banque centrale indienne (RBI), avec environ 3 milliards de dollars d’émissions de dette en roupies prévues au cours des prochains jours.

(1 dollar = 95,9700 roupies indiennes)