Selon certaines sources, la société indienne Jio Platforms viserait une valorisation de près de 106 milliards de dollars lors de son introduction en bourse

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(Ajoute des précisions tout au long du texte)

par Vibhuti Sharma, Kane Wu et Vivek Kumar M

Jio Platforms, la société du milliardaire indien Mukesh Ambani, vise une valorisation de 10.300 milliards de roupies (soit 106,48 milliards de dollars), dans le cadre de ce qui serait la plus grande introduction en bourse du pays , ont déclaré vendredi quatre banquiers impliqués dans l'opération.

Jio Platforms, qui compte Meta META.O et Google parmi ses principaux investisseurs étrangers, devrait fixer le prix de ses actions entre 1.065 et 1.119 roupies chacune, ont indiqué ces sources à Reuters.

Cette introduction en bourse permettrait de lever environ 302 milliards de roupies (3,12 milliards de dollars) dans le haut de la fourchette de prix, dépassant ainsi l’émission de Hyundai Motor India HYUN.NS de 2,9 milliards de dollars réalisée en 2024.

Ces sources n’étaient pas autorisées à s’exprimer auprès des médias et ont souhaité rester anonymes. Reliance n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

L'introduction en bourse de Jio fait suite à celle, très médiatisée, de la Bourse nationale indienne (National Stock Exchange of India) NSEI.BO en septembre, soulignant l'intérêt des investisseurs pour les grandes opérations sur le marché indien.

Une introduction en bourse réussie placerait Jio Platforms parmi les quatre premières sociétés indiennes cotées en bourse en termes de capitalisation boursière, derrière sa société mère Reliance Industries RELI.NS , son concurrent Bharti Airtel

BRTI.NS et la plus grande banque privée du pays, HDFC Bank

HDBK.NS .

Dirigée par son directeur général Akash Ambani, Jio gère les activités de Reliance dans les domaines des télécommunications et du numérique, qui couvrent les services mobiles, le haut débit fixe, le cloud, le divertissement, les technologies d’entreprise et les solutions d’intelligence artificielle.

(1 $ = 96,7300 roupies indiennes)