Selon certaines sources, la société énergétique allemande SEFE aurait fait appel à Lazard dans le cadre de ses efforts de reprivatisation

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(Ajout de précisions provenant de la source au paragraphe 5, et de la réaction du ministère au paragraphe 10)

* Selon certaines sources, le processus de cession de SEFE devrait débuter en 2027

* L'Allemagne doit réduire sa participation dans SEFE à 25% plus une action d'ici fin 2028

* Une introduction en bourse est actuellement jugée peu probable, selon une source

La société publique allemande SEFE travaille avec la banque d'investissement Lazard

LAZ.N afin d'étudier les différentes options dans le cadre des efforts déployés par Berlin pour céder le groupe énergétique, ont déclaré deux personnes proches du dossier, alors que les efforts visant à réorganiser le paysage énergétique du pays s'intensifient.

SEFE, acronyme de "Securing Energy for Europe", a dû être renflouée par Berlin à hauteur de 6,3 milliards d'euros (7,1 milliards de dollars) en 2022 après que son ancienne société mère, Gazprom GAZP.MM , eut abandonné cette activité, qui est essentielle pour la sécurité d'approvisionnement de l'Allemagne.

Le processus de cession de SEFE devrait débuter en 2027 afin de ne pas entrer en conflit avec les efforts actuellement déployés par Berlin pour céder une participation majoritaire dans la société homologue Uniper UN0k.DE , qui a également dû être renflouée à la suite de la crise énergétique européenne, ont indiqué ces sources.

Une introduction en bourse est pour l'instant peu probable, a déclaré l'une de ces sources.

Une autre source a indiqué que le gouvernement allemand avait lancé la procédure permettant aux cabinets d'avocats et aux banques d'investissement de se porter candidats pour participer à une éventuelle cession.

SEFE, qui emploie plus de 2 000 personnes, exploite un large éventail d'actifs et d'activités, notamment 4 200 kilomètres (2 600 miles) de gazoducs, un quart de la capacité de stockage de gaz de l'Allemagne et une importante division de négoce de matières premières.

L'entreprise, qui a déjà remboursé près d'un milliard d'euros d'aides d'État, fournit plus de 200 térawattheures de gaz et d'électricité à plus de 50 000 clients industriels, parmi lesquels des communes et des entreprises.

SEFE, qui a réalisé l'année dernière un bénéfice d'exploitation de 789 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 15,5 milliards d'euros, a déclaré en avril avoir proposé une augmentation de capital pouvant atteindre 2 milliards d'euros au ministère allemand de l'Économie, qui supervise la propriété de l'entreprise.

Le ministère a refusé de commenter les détails, se contentant d'indiquer que le processus de reprivatisation tiendrait compte de la sécurité d'approvisionnement en Allemagne et en Europe.

SEFE et Lazard n'ont pas souhaité s'exprimer.

En vertu des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État, l'Allemagne doit réduire sa participation dans SEFE et Uniper à un maximum de 25% plus une action d'ici fin 2028.

C'est le Boersen-Zeitung qui a été le premier à annoncer la nomination de Lazard.

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