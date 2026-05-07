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Selon certaines sources, la raffinerie de Marathon à Galveston Bay, au Texas, aurait repris son fonctionnement normal
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 23:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Marathon Petroleum MPC.N a rétabli jeudi le fonctionnement normal de sa raffinerie de Galveston Bay, au Texas, d'une capacité de 631.000 barils par jour, après une panne de l'unité de récupération du soufre survenue la veille, ont indiqué des sources proches de l'exploitation de l'usine.

Les trois lignes de traitement de l'unité de récupération du soufre (SRU) ont été mises à l'arrêt en raison d'une coupure de courant mercredi, obligeant la raffinerie à réduire sa production afin de limiter la pollution par le soufre.

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