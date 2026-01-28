Selon certaines sources, la plus grande activité de fonds spéculatifs de Blackstone a dégagé un rendement de 12 % en 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Svea Herbst-Bayliss

La plus grande plateforme de fonds spéculatifs de Blackstone BX.N , Absolute Return Composite (AR), a enregistré un rendement de près de 12% l'année dernière, dépassant le gain de 7,1% de l'indice de référence HFRX Global Hedge Fund Index, ont déclaré mercredi deux personnes au fait des chiffres.

Blackstone, le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde avec 1 200 milliards de dollars d'actifs, publiera jeudi les résultats du quatrième trimestre et de l'année complète 2025, y compris les rendements de son unité d'investissement multi-actifs BXMA qui supervise la plateforme Absolute Return Composite.

Au quatrième trimestre, AR, qui représente la majeure partie des 93 milliards de dollars d'actifs de BXMA, a enregistré un rendement de 3,9 % après frais, dépassant le rendement de 1,4 % de l'indice HFRX Global Hedge Fund Index, ont déclaré les sources qui ne sont pas autorisées à discuter des rendements publiquement.

Les rendements positifs des actions, de l'investissement piloté par ordinateur , du crédit et des paris macro ont stimulé les rendements d'AR, ont déclaré les personnes. AR a enregistré 33 mois consécutifs de performance nette positive.

Un représentant de Blackstone s'est refusé à tout commentaire.

Fondée il y a une trentaine d'années, AR est la plus grande unité commerciale de BXMA. Elle est dirigée par David Ben-Ur et dépend de Joe Dowling, qui supervise toutes les stratégies de BXMA.

Joe Dowling, qui a rejoint Blackstone il y a cinq ans après avoir travaillé pour le fonds de dotation de l'université de Brown, a remanié le portefeuille en modifiant l'affectation des actifs et en améliorant les paramètres de risque. Lorsqu'il a réorganisé l'activité pour investir plus largement dans les produits alternatifs au lieu d'allouer principalement le capital dans un fonds de fonds spéculatifs, Blackstone a renommé l'unité Blackstone Multi-Asset Investing, qui s'appelait auparavant Blackstone Alternative Asset Management.