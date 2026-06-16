Selon certaines sources, la plateforme chinoise de réseaux sociaux Xiaohongshu fait appel à Goldman Sachs et à CICC pour préparer son introduction en bourse à Hong Kong

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kane Wu et Yantoultra Ngui

La plateforme chinoise de réseaux sociaux Xiaohongshu a fait appel à des banques telles que Goldman Sachs GS.N et CICC 601995.SS pour travailler sur une éventuelle introduction en bourse à Hong Kong, ont déclaré deux sources proches du dossier.

Le montant et la valorisation de cette introduction en bourse potentielle ne sont pas encore connus, mais deux autres sources distinctes ont indiqué que Xiaohongshu était évaluée jusqu'à 50 milliards de dollars lors de transactions secondaires sur le marché privé vers la fin de l'année dernière. La société, également connue sous le nom de RedNote, pourrait entrer en bourse dès le second semestre de cette année, ont déclaré ces deux sources distinctes. Toutes les sources ont souhaité rester anonymes, car elles n'étaient pas autorisées à s'exprimer auprès des médias.

Basée à Shanghai, Xiaohongshu n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Goldman a refusé de commenter, tandis que CICC n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Bloomberg a été le premier à faire état du projet d'introduction en bourse de la société lundi, indiquant que celle-ci se préparait à déposer confidentiellement une demande d'inscription à la cote de Hong Kong d'ici la fin du mois de juin.

Fondée en 2013, Xiaohongshu, dont le nom signifie « petit livre rouge », s'apparente à Instagram META.O de Meta en ce qu'elle permet aux utilisateurs de partager des photos, des vidéos et du texte retraçant leur quotidien.

Ces dernières années, elle est également devenue un moteur de recherche de facto pour les jeunes à la recherche de conseils de voyage, d'astuces de vie quotidienne et de recommandations de restaurants, avec plus de 400 millions d'utilisateurs actifs par mois depuis 2025.

Le bénéfice prévu de Xiaohongshu pour 2026 pourrait atteindre 3 milliards de dollars, a déclaré l'une des sources.

En 2021, la start-up avait déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, mais le processus n'a pas abouti après que les régulateurs chinois ont exprimé leurs inquiétudes quant au lieu de cotation, ont déclaré l'une des sources et une cinquième personne au courant des projets. La Chine a resserré son emprise link sur les médias privés et les entreprises Internet en 2021 dans un contexte de tensions sino-américaines, et a renforcé la supervision des sociétés cotées à l'étranger. Le projet d'introduction en bourse de Xiaohongshu à Hong Kong doit encore recevoir le feu vert de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, qui pourrait mettre des mois à se prononcer, ont indiqué des sources. La valorisation de l'entreprise, qui avait atteint 20 milliards de dollars link lors d'un tour de table en 2021, serait tombée à 17 milliards de dollars link en 2024. Les investisseurs se sont toutefois à nouveau intéressés à l'entreprise en 2025 après que les utilisateurs de TikTok aux États-Unis ont envahi ses pages link, poussés par l'interdiction imminente de TikTok aux États-Unis début janvier.