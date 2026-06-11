Selon certaines sources, la Maison Blanche va rencontrer des entreprises du secteur de la défense pour discuter d'une augmentation de la production

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de la Maison Blanche au quatrième paragraphe) par Mike Stone

L'administration Trump prévoit de rencontrer dès la semaine prochaine à la Maison Blanche les dirigeants des plus grandes entreprises de défense américaines afin de discuter de l'accélération de la production, alors que les frappes américaines contre l'Iran et d'autres opérations militaires épuisent les stocks, ont indiqué des sources.

Cette réunion serait la deuxième organisée à la Maison Blanche avec les dirigeants des principales entreprises de défense pour discuter de l'intensification de la production d'armes. Une réunion en mars avait rassemblé les directeurs généraux et d'autres responsables de BAE Systems BAES.L , Lockheed Martin LMT.N , Northrop Grumman NOC.N , RTX Corporation RTX.N , Boeing BA.N , Honeywell Aerospace et L3Harris Technologies LHX.N , ainsi que le secrétaire à la Défense Pete Hegseth. La guerre avec l'Iran, ainsi que les livraisons envoyées à l'Ukraine ces dernières années, ont épuisé les stocks d'armes américains.

La porte-parole de la Maison Blanche, Anna Kelly, a déclaré: "L’armée américaine dispose de munitions et de stocks plus que suffisants pour répondre à tous les objectifs stratégiques du président Trump et au-delà, et l’opération Epic Fury a montré ce qui arrive quand on se frotte aux États-Unis. Malgré tout, le président a exhorté nos entreprises de défense à produire sans cesse davantage d’armes fabriquées aux États-Unis, qui sont les meilleures au monde. Les démocrates ont détruit notre armée, mais le président Trump l’a reconstruite."

Cette réunion intervient alors que les négociateurs du Pentagone font pression sur les entreprises de défense pour qu’elles accélèrent considérablement le rythme, les accords de production conclus plus tôt cette année étant au cœur de ces efforts.

Les accords conclus comprennent un contrat pluriannuel avec Lockheed Martin visant à tripler la production d’intercepteurs PAC-3 – des missiles utilisés par le système de défense aérienne Patriot pour abattre les menaces en approche – et à quadrupler la production d’intercepteurs THAAD, conçus pour détruire les missiles balistiques à haute altitude.

Des accords pluriannuels distincts avec RTX visent à stimuler la production de missiles de croisière Tomahawk et de missiles air-air AMRAAM. Ces accords, annoncés comme des "accords-cadres", ne se sont pas encore traduits en contrats.

Lockheed Martin, RTX, Boeing et L3Harris n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.