Selon certaines sources, la Maison Blanche ferait pression sur les entreprises spatiales américaines pour qu'elles ne participent pas au sommet spatial de Paris

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(Ajout de commentaires récents de l'organisateur du sommet aux paragraphes 9 et 10)

par Joey Roulette et Tim Hepher

L'administration Trump a fait pression sur les entreprises spatiales américaines pour qu'elles ne participent pas à un sommet spatial très médiatisé organisé à Paris par le président français Emmanuel Macron, ce qui a entraîné un remaniement de dernière minute et l'annulation de certaines annonces, ont indiqué jeudi des sources proches du dossier.

Le Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche a organisé il y a une semaine une visioconférence avec plusieurs entreprises spatiales américaines qui prévoyaient de participer à l’événement prévu les 9 et 10 septembre, et a déclaré que leur présence pourrait être interprétée comme un soutien aux positions politiques européennes avec lesquelles les États-Unis sont en désaccord, ont indiqué quatre de ces sources.

Ce sommet sera marqué par des discours d’Emmanuel Macron et de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, alors que les pays européens intensifient leurs investissements dans les capacités spatiales civiles et militaires et réduisent leur dépendance vis-à-vis d’entreprises américaines telles que SpaceX SPCX.O , la société d'Elon Musk , pour les communications par satellite et les lancements de fusées.

Les responsables de la Maison Blanche participant à cette visioconférence, dont l’existence a été révélée pour la première fois par Politico, se sont abstenus d’ordonner explicitement aux entreprises de ne pas y assister, mais leur ont fortement déconseillé de le faire, ont indiqué les sources.

Certaines annonces prévues lors du sommet entre des entreprises européennes et américaines ont depuis été annulées, selon l’une des sources. SpaceX ne participera plus à l’événement, a indiqué l’une des sources.

Un responsable de l’OSTP a déclaré: « L’administration Trump continue de collaborer avec ses alliés et partenaires dans le domaine spatial. Nous nous réjouissons à l’idée d’avoir des discussions fructueuses lors du Sommet spatial sur des priorités clés, notamment les missions scientifiques, les programmes d’exploration et la sécurité spatiale. »

La France a indiqué que le « Sommet spatial international » ouvrirait un dialogue entre les participants, notamment des chefs d’État et d’autres décideurs, ainsi que des groupes industriels ou scientifiques issus d’environ 120 pays. L’objectif est de discuter de diverses déclarations d’intention, mais ce sommet politique informel n’est pas destiné à prendre des décisions politiques ou budgétaires, ont précisé des responsables spatiaux européens.

La présidence de Macron n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’organisateur principal, Philippe Adam, ancien chef du commandement spatial français, a déclaré jeudi dans des propos publiés que des acteurs économiques de premier plan des États-Unis et de Chine avaient été invités et qu’une large participation était importante.

“Nous connaissons bien les points de vue de nos alliés et de nos partenaires habituels, mais moins ceux de nos concurrents”, a-t-il déclaré au magazine français Air&Cosmos.