Selon certaines sources, la Maison Blanche de Trump reporte la cérémonie de signature du décret sur l'IA et la cybersécurité

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La cérémonie de signature par le président Donald Trump d'un nouveau décret sur l'intelligence artificielle et la cybersécurité, initialement prévue jeudi, a été reportée, selon deux sources proches du dossier.