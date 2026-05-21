Selon certaines sources, la Maison Blanche de Trump reporte la cérémonie de signature du décret sur l'IA et la cybersécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La cérémonie de signature par le président Donald Trump d'un nouveau décret sur l'intelligence artificielle et la cybersécurité, initialement prévue jeudi, a été reportée, selon deux sources proches du dossier.
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