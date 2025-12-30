Selon certaines sources, la Chine impose aux fabricants de puces la règle des 50 % d'équipements nationaux

Le nouveau mandat de Pékin sur l'autosuffisance en matière de puces électroniques profitera aux fournisseurs nationaux

Les fabricants de puces chinois doivent utiliser 50 % d'équipements fabriqués dans le pays pour augmenter leur capacité de production

La Chine a longtemps été dépendante des équipements étrangers de fabrication de puces

Mais les restrictions à l'exportation imposées par les États-Unis ont contraint les usines chinoises à se tourner vers le marché intérieur

La Chine exige des fabricants de puces qu'ils utilisent au moins 50 % d'équipements fabriqués dans le pays pour augmenter leur capacité, ont déclaré trois personnes au fait du dossier, alors que Pékin s'efforce de mettre en place une chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs autosuffisante.

La règle n'est pas publiquement documentée, mais les autorités ont indiqué ces derniers mois aux fabricants de puces cherchant à obtenir l'approbation de l'État pour construire ou agrandir leurs usines qu'ils devaient prouver, par le biais d'appels d'offres, qu'au moins la moitié de leur équipement serait fabriqué en Chine, ont déclaré ces personnes à Reuters. Ce mandat est l'une des mesures les plus importantes prises par Pékin pour se débarrasser de sa dépendance à l'égard des technologies étrangères, une initiative qui s'est accélérée après que les États-Unis ont renforcé les restrictions à l'exportation des technologies en 2023, interdisant la vente à la Chine de puces d'intelligence artificielle et d'équipements de semi-conducteurs avancés.

Alors que ces restrictions américaines à l'exportation bloquaient la vente de certains des outils les plus avancés, la règle des 50 % incite les fabricants chinois à choisir des fournisseurs nationaux, même dans des domaines où des équipements étrangers provenant des États-Unis, du Japon, de la Corée du Sud et de l'Europe restent disponibles.

Les demandes qui ne respectent pas ce seuil sont généralement rejetées, bien que les autorités fassent preuve de souplesse en fonction des contraintes d'approvisionnement. Les exigences sont assouplies pour les lignes de production de puces avancées, pour lesquelles les équipements développés au niveau national ne sont pas encore totalement disponibles.

"Les autorités préfèrent que la proportion soit bien supérieure à 50 %", a déclaré une source à Reuters. "À terme, elles souhaitent que les usines utilisent 100 % d'équipements nationaux."

Le ministère chinois de l'industrie n'a pas répondu à une demande de commentaire. Les sources n'ont pas souhaité être identifiées car la mesure n'est pas publique.

L'APPROCHE DE "TOUTE LA NATION"

Le président chinois Xi Jinping a appelé à un effort "national" pour construire une chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs entièrement autosuffisante qui implique des milliers d'ingénieurs et de scientifiques dans les entreprises et les centres de recherche à travers le pays. L'effort porte sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Reuters a rapporté au début du mois que des scientifiques chinois travaillaient sur un prototype de machine capable de produire des puces de pointe, un résultat que Washington a passé des années à essayer d'empêcher.

"Auparavant, les usines nationales comme SMIC préféraient les équipements américains et ne donnaient pas vraiment leur chance aux entreprises chinoises", a déclaré un ancien employé du fabricant local d'équipements Naura Technology 002371.SZ , qui fait référence à Semiconductor Manufacturing International Corporation 0981.HK .

"Mais les choses ont changé avec les restrictions à l'exportation imposées par les États-Unis en 2023, lorsque les usines chinoises n'ont eu d'autre choix que de travailler avec des fournisseurs nationaux."

Les entités affiliées à l'État ont passé cette année un nombre record de 421 commandes de machines de lithographie et de pièces détachées d'une valeur d'environ 850 millions de yuans, selon les données d'approvisionnement accessibles au public, ce qui indique une augmentation de la demande pour les technologies développées localement. Pour soutenir la chaîne d'approvisionnement locale en puces, Pékin a également injecté des centaines de milliards de yuans dans son secteur des semi-conducteurs par le biais du "Big Fund ", qui a établi une troisième phase en 2024 avec 344 milliards de yuans (49 milliards de dollars) en capital.

GAGNANTS ET PERDANTS

Cette politique donne déjà des résultats, notamment dans des domaines tels que la gravure, une étape critique de la fabrication des puces qui consiste à retirer des matériaux des plaquettes de silicium pour y découper des motifs complexes de transistors, ont indiqué des sources.

Naura, le plus grand groupe chinois d'équipements pour puces, teste actuellement ses outils de gravure sur une ligne de production de pointe de 7nm (nanomètre) de SMIC, selon deux sources. Cette première étape, qui intervient après que Naura a récemment déployé avec succès des outils de gravure en 14 nm, démontre la rapidité avec laquelle les fournisseurs nationaux progressent.

"Les résultats de Naura en matière de gravure ont été accélérés par le gouvernement, qui exige que les fabs utilisent au moins 50 % d'équipements nationaux", a déclaré l'une des personnes à Reuters, ajoutant que cela obligeait l'entreprise à s'améliorer rapidement.

Les outils de gravure avancés ont été principalement fournis en Chine par des entreprises étrangères telles que Lam Research

LRCX.O et Tokyo Electron 8035.T , mais ils sont maintenant partiellement remplacés par Naura et son rival plus petit Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC) 688012.SS , selon les sources.

Naura s'est également avéré un partenaire clé pour les fabricants chinois de puces à mémoire, en fournissant des outils de gravure pour les puces avancées comportant plus de 300 couches. Elle a mis au point des mandrins électrostatiques - des dispositifs qui maintiennent les plaquettes pendant le traitement - pour remplacer les pièces usées des équipements de Lam Research que l'entreprise ne pourrait plus entretenir après les restrictions de 2023, selon les sources.

Naura, AMEC, YTMC, SMIC, Lam Research et Tokyo Electron n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les progrès de la Chine sont perçus avec inquiétude par les concurrents mondiaux, car les fournisseurs étrangers sont évincés du marché chinois.

Naura a déposé un nombre record de 779 brevets en 2025, soit plus du double de ce qu'elle a déposé en 2020 et 2021, tandis qu'AMEC en a déposé 259, selon la base de données AcclaimIP d'Anaqua, vérifiée par Reuters.

Cela se traduit également par de solides résultats financiers. Les recettes de Naura pour le premier semestre 2025 ont bondi de 30 % pour atteindre 16 milliards de yuans. AMEC a fait état d'un bond de 44 % de son chiffre d'affaires au premier semestre, à 5 milliards de yuans. Les analystes estiment que la Chine a maintenant atteint environ 50 % d'autosuffisance en ce qui concerne les équipements de nettoyage et d'élimination de la photorésistance, un marché auparavant dominé par les entreprises japonaises, mais désormais dirigé localement par Naura.

"Le marché national des équipements sera dominé par deux ou trois grands fabricants, et Naura est certainement l'un d'entre eux", a déclaré une autre source.

(1 $ = 7,0053 yuans chinois renminbi)