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Selon certaines sources, l'introduction en bourse de SpaceX serait sursouscrite deux fois
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 20:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Isla Binnie et Echo Wang

5 juin - SpaceX SPCX.O a suscité une demande des investisseurs qui représente environ le double des 75 milliards de dollars qu'elle cherche à lever la semaine prochaine lors de son introduction en bourse, soit 150 milliards de dollars, ont déclaré vendredi deux personnes proches du dossier.

Un taux de sursouscription de deux fois serait considéré comme modeste pour la plupart des introductions en bourse très attendues, mais les banquiers et les investisseurs ont déclaré que la demande était impressionnante pour l'offre de SpaceX, puisqu'il s'agit de la plus grande introduction en bourse jamais réalisée.

La société en est encore aux premières étapes du processus de commercialisation, ont précisé ces sources. La demande des investisseurs est encore susceptible d’évoluer avant la fixation du prix de l’introduction en bourse la semaine prochaine.

SpaceX devrait fixer son prix le 11 juin et être cotée au Nasdaq le lendemain.

Les sources ont souhaité garder l'anonymat car cette affaire est confidentielle. SpaceX n'a pas répondu à une demande de commentaires. Bloomberg a rapporté vendredi que l'introduction en bourse avait été sursouscrite.

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