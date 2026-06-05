Selon certaines sources, l'introduction en bourse de SpaceX serait sursouscrite deux fois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur le secteur spatial, des citations d'un investisseur et la présentation de la tournée de promotion) par Isla Binnie et Echo Wang

SpaceX SPCX.O a suscité une demande d'environ 150 milliards de dollars de la part des investisseurs pour son introduction en bourse, soit environ le double des 75 milliards de dollars qu'elle cherche à lever , ont déclaré vendredi deux personnes proches du dossier.

Un taux de sursouscription de deux fois serait considéré comme modeste pour la plupart des introductions en bourse très attendues, mais les banquiers et les investisseurs ont déclaré que la demande était impressionnante pour l'offre de SpaceX, puisqu'il s'agit de la plus grande introduction en bourse jamais réalisée.

La société en est encore aux premières étapes du processus de commercialisation, ont précisé les sources. La demande des investisseurs est encore susceptible d'évoluer avant la fixation des prix de l'introduction en bourse la semaine prochaine.

Les sources ont ajouté que certains grands investisseurs institutionnels ont tendance à passer leurs ordres tardivement dans le processus d'introduction en bourse, et que les chiffres de souscription actuels reflètent des indications d'intérêt plutôt que des allocations définitives, qui seront fixées lors de la fixation du prix.

Ces sources ont souhaité garder l'anonymat car cette affaire est confidentielle. SpaceX n'a pas répondu à une demande de commentaire. Bloomberg a rapporté vendredi que l'introduction en bourse avait été sursouscrite.

SpaceX a lancé cette semaine une campagne visant à convaincre les investisseurs que son introduction en bourse est une porte d'entrée vers des marchés nouveaux représentant des milliers de milliards de dollars, ouverts par ses activités de lancement spatial, de connexion Internet et d'intelligence artificielle.

“Beaucoup de gens devront expliquer pourquoi ils ne détiennent pas ces actions plutôt que de justifier leur décision de les acheter,” a déclaré un gestionnaire de fonds spéculatifs.

La présentation lors de la tournée de promotion a mis l'accent sur le caractère unique de l'activité de lancement de fuséesde SpaceX, qui, selon l'entreprise, a représenté la part du lion de la masse mise en orbite au cours des trois dernières années, ainsi que sur la solidité de son activité Internet Starlink.

SpaceX a également mis en avant un marché potentiel de 23 000 milliards de dollars qui,selon elle, attend ses offres d’intelligence artificielle, ajoutant qu’elle est la seule entreprise capable d’échapper aux limites des activités terrestres et d’utiliser l’espace pour développer une capacité de calcul IA qui, selon ses prévisions, devrait susciter une demande énorme à l’avenir.

Selon SpaceX, la croissance de la production d'électricité et de la capacité informatique aux États-Unis est restée à la traîne par rapport à celle de la Chine, en partie à cause des obstacles auxquels se heurtent les grands projets aux États-Unis. L'entreprise a déclaré que ce déficit pouvait être comblé en installant des centres de données et d'autres infrastructures dans l'espace grâce aux lancements de SpaceX.

“En réduisant considérablement le coût d’accès à l’espace, nous avons pu élargir notre mission pour relever certains des défis les plus urgents de la Terre, notamment en comblant la fracture numérique en visant à connecter plus de trois milliards de personnes non connectées à Internet et au savoir collectif de l’humanité,”a déclaré SpaceX lors de la présentation de sa tournée de promotion.