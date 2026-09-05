Selon certaines sources, l'introduction en bourse d'Anthropic serait reportée à la mi-octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Echo Wang

4 septembre - Anthropic devrait lancer son introduction en Bourse au plus tôt à la mi-octobre et finaliser sa cotation quelques jours avant les élections de mi-mandat aux États-Unis en novembre, ont déclaré vendredi des sources proches du dossier.

La société spécialisée dans l’intelligence artificielle devait initialement rendre public son prospectus d’introduction en Bourse dès la semaine prochaine, ont indiqué deux de ces sources. Il s’agit d’une étape cruciale qui aurait marqué le début de la phase finale de l’opération. Or, cela n’est désormais pas prévu avant fin septembre, ont-elles ajouté, tout en précisant que ces plans, y compris le calendrier, sont susceptibles d’être modifiés.

Ce report repousse ce que certains investisseurs estimaient être une introduction en Bourse de 2.000 milliards de dollars, l’une des plus importantes jamais tentées et un test majeur de l’appétit des marchés pour le secteur en pleine croissance de l’intelligence artificielle.

Les entreprises ajustent fréquemment le calendrier de leur introduction en Bourse en fonction des conditions de marché, des examens réglementaires et d’autres préparatifs; de tels changements ne sont donc pas inhabituels.

Dans le cadre du processus d’introduction en Bourse, Anthropic cherche à finaliser une ligne de crédit renouvelable de 15 milliards de dollars, à l’issue de quoi des analystes, notamment ceux des banques participant au financement, devraient rencontrer la société, a indiqué l’une de ces sources. Bloomberg News avait précédemment rapporté qu’Anthropic était en pourparlers pour porter cette ligne de crédit à 15 milliards de dollars.

Les entreprises laissent généralement s’écouler quelques semaines entre les réunions avec les analystes et la publication du prospectus d’introduction en Bourse, mais Anthropic devrait disposer d’un délai plus court, car les analystes connaissent déjà bien la société, a précisé cette source.

Anthropic n’a pas souhaité faire de commentaire.

Cette introduction en Bourse devrait être l’une des plus attendues de tous les temps, les investisseurs se tournant vers les marchés publics pour s’exposer au secteur en pleine croissance de l’intelligence artificielle. Elle pourrait s’accompagner d’autres introductions en Bourse potentielles d’entreprises spécialisées dans l’IA, notamment OpenAI. de SpaceX SPCX.O , dirigée par Elon Musk, est entrée en Bourse en juin avec une valorisation record de 1.770 milliards de dollars.

Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan et Citi font partie des banques qui collaborent avec Anthropic sur cette introduction en Bourse, selon des sources proches du dossier.

Goldman Sachs, Citi et JPMorgan ont refusé de commenter. Morgan Stanley n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.