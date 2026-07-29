Selon certaines sources, l'EPA envisagerait de prolonger le délai fixé par le RFS en raison du coût élevé des crédits d'énergie renouvelable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'EPA envisage de repousser la date limite de mise en conformité en matière de biocarburants fixée au 1er septembre, alors que les raffineurs sont confrontés à des coûts élevés et à l'incertitude du marché

* Ce report pourrait soulager les raffineurs face aux prix élevés des RIN et leur donner plus de temps pour élaborer leurs stratégies de mise en conformité

* Cette prolongation pourrait donner à l’EPA davantage de temps pour examiner des dizaines de demandes de dérogation émanant de petites raffineries, alors que la Maison Blanche s’efforce de trouver un équilibre entre les demandes du secteur

par Jarrett Renshaw et Siddharth Cavale

L’administration Trump envisage de reporter la date butoir du 1er septembre, à laquelle les raffineurs de pétrole doivent démontrer leur conformité aux lois nationales sur le mélange de biocarburants, une mesure qui pourrait offrir davantage de souplesse au secteur alors qu’il est confronté à des coûts de mise en conformité élevés, selon trois personnes proches du dossier.

L’Agence de protection de l’environnement (EPA) n’a pas encore pris de décision définitive quant au calendrier, et l’agence continue de s’en tenir publiquement à la date butoir du 1er septembre pour que les raffineurs se conforment aux quotas de 2025 prévus par la norme sur les carburants renouvelables (Renewable Fuel Standard), qui impose aux raffineurs de mélanger des quantités croissantes de biocarburants à l’approvisionnement national en carburant ou d’acheter des crédits appelés “numéros d’identification des renouvelables” (RIN) auprès de ceux qui le font.

Une prolongation donnerait aux raffineurs plus de temps pour remplir leurs obligations et pourrait leur offrir une marge de manœuvre supplémentaire pour faire face aux prix élevés des RIN, qui ont alourdi les coûts de mise en conformité pour certaines entreprises. Le marché des RIN, qui représente plusieurs milliards de dollars, est un élément clé du programme de biocarburants et une source majeure d’incertitude pour les raffineurs.

Un report pourrait également donner à l’EPA plus de temps pour examiner des dizaines de demandes en attente émanant de petits raffineurs sollicitant des dérogations à leurs obligations, une question qui a placé la Maison Blanche au cœur d’un conflit entre les raffineurs et les producteurs de biocarburants.

“La date limite de mise en conformité pour les obligations du RFS 2025 est fixée au 1er septembre 2026. L’EPA s’efforce de rendre ses décisions concernant les demandes d’exemption en attente émanant de petites raffineries aussi rapidement que possible,” a déclaré un porte-parole de l’EPA à Reuters lorsqu’il a été interrogé sur cette prolongation potentielle.

La Maison Blanche surveille de près les prix de l’essence et, plus généralement, les coûts de l’énergie , alors que l’administration fait face à des pressions politiques à l’approche des élections de mi-mandat . Les perturbations sur les marchés énergétiques mondiaux suite au conflit avec l’Iran ont fait craindre une volatilité accrue des prix du pétrole et des carburants, renforçant ainsi l’urgence des efforts visant à limiter la pression à la hausse sur les consommateurs. Les prix des RIN ont bondi cette année , les raffineurs étant confrontés à des coûts de mise en conformité plus élevés en raison des objectifs ambitieux de l’EPA en matière de carburants renouvelables pour 2026. Le secteur a eu du mal à respecter ces nouvelles obligations, en particulier pour le diesel issu de la biomasse, ce qui a contribué à un resserrement de l’offre de crédits et à une hausse des prix.

Un report de la date limite de mise en conformité pourrait apporter un soulagement à court terme aux raffineurs en repoussant la nécessité de se procurer des RIN supplémentaires ou de prendre d’autres dispositions de mise en conformité, le temps que le marché s’ajuste.

La date butoir du 1er septembre concerne la mise en conformité avec les obligations du RFS pour 2025. Le programme offre une certaine flexibilité aux raffineurs et aux autres parties concernées en leur permettant d’utiliser des RIN des années précédentes, ainsi que les crédits de l’année en cours, pour satisfaire à leurs exigences. Cela permet aux entreprises de gérer leur mise en conformité dans le temps et de s’adapter à l’évolution des conditions du marché et des prix des RIN.

L’EPA a reçu des dizaines de demandes en attente émanant de petits raffineurs sollicitant des dérogations à leurs obligations au titre de la norme sur les carburants renouvelables (RFS), demandes qui devraient être traitées avant la date limite du 1er septembre si l’agence maintient cette échéance. Les raffineurs en attente d’une décision sont de plus en plus impatients d’obtenir des éclaircissements, arguant que les retards compliquent la planification de leurs stratégies de mise en conformité.

“On nous parlait de semaines, pas de mois. On nous parle désormais de jours, pas de semaines. Nous avons besoin d’une réponse, car comme vous le savez, la date limite de mise en conformité est fixée au 1er septembre. Et comme ces SRE nous sont communiqués avec du retard, cela a un impact sur la manière dont nous pouvons les utiliser pour compenser une charge importante,” a déclaré Steven Ledbetter, président et directeur des opérations chez HF Sinclair, lors d’une conférence téléphonique sur les résultats financiers mardi.