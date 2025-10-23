Selon certaines sources, l'entreprise indienne Reliance va interrompre ses importations de pétrole dans le cadre de l'accord avec Rosneft

La société privée Reliance Industries RELI.NS va cesser d'importer du pétrole dans le cadre de son accord à long terme pour acheter près de 500 000 barils de brut par jour à la major pétrolière russe Rosneft, après que le producteur de pétrole a été sanctionné par les États-Unis, ont déclaré jeudi deux sources ayant une connaissance directe de l'affaire.

Reliance, premier acheteur indien de brut russe, achète également du pétrole russe sur le marché au comptant pour son complexe de raffinage, le plus grand au monde, qui a une capacité de traitement de 1,4 million de bpj de pétrole.