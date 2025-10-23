 Aller au contenu principal
Selon certaines sources, l'entreprise indienne Reliance va interrompre ses importations de pétrole dans le cadre de l'accord avec Rosneft
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 10:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société privée Reliance Industries RELI.NS va cesser d'importer du pétrole dans le cadre de son accord à long terme pour acheter près de 500 000 barils de brut par jour à la major pétrolière russe Rosneft, après que le producteur de pétrole a été sanctionné par les États-Unis, ont déclaré jeudi deux sources ayant une connaissance directe de l'affaire.

Reliance, premier acheteur indien de brut russe, achète également du pétrole russe sur le marché au comptant pour son complexe de raffinage, le plus grand au monde, qui a une capacité de traitement de 1,4 million de bpj de pétrole.

Guerre en Ukraine
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
3,45 USD NYMEX +0,32%
Pétrole Brent
65,59 USD Ice Europ +1,93%
Pétrole WTI
61,35 USD Ice Europ +2,01%
