Selon certaines sources, l'autorité de régulation indienne ne compte pas assouplir le délai pour l'étiquetage des « boissons énergisantes », ce qui inquiète les entreprises

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* PepsiCo, Monster, Red Bull et Reliance en désaccord avec l'autorité de régulation

* L'Inde estime que les stocks pourront être écoulés dans un délai de 60 à 90 jours

* Selon un responsable, les entreprises n'ont pas fourni de données sur leurs stocks par État

* Les entreprises s'inquiètent pour des millions de canettes et ont besoin de temps, selon certaines sources

par Aditya Kalra

L'autorité indienne de sécurité alimentaire ne cédera pas aux demandes des géants mondiaux des boissons visant à prolonger à un an le délai de 90 jours imparti pour supprimer les mentions « boisson énergisante » de leurs étiquettes, a déclaré vendredi une source gouvernementale, une décision qui devrait bouleverser le secteur.

PepsiCo PEP.O , Red Bull, Monster Beverage MNST.O et Reliance, la société du milliardaire Mukesh Ambani RELI.NS se sont opposées à l’autorité de régulation alimentaire du Premier ministre Narendra Modi dans le cadre de mesures de contrôle strictes concernant la manière dont les entreprises du secteur de l’alcool , des boissons et de l’alimentation étiquettent leurs produits.

En juillet, l’Autorité indienne de sécurité alimentaire et des normes alimentaires (FSSAI) a donné en privé 90 jours aux entreprises pour supprimer la mention « boisson énergisante », ou toute description similaire, des boissons à forte teneur en caféine, affirmant qu’il n’existait aucune norme indienne concernant ces produits et que l’utilisation de ce terme enfreignait la réglementation, a rapporté Reuters .

Selon les estimations d’Euromonitor, les ventes au détail de boissons énergisantes en Inde progressent de 12,6 % par an, soit un rythme plus rapide qu’aux États-Unis et en Chine. Les ventes au détail ont augmenté de près de 100 % par an entre 2018 et 2023 et s’élevaient à 907 millions de litres l’année dernière, soit un peu plus de 3 milliards de bouteilles ou de canettes.

La FSSAI n’acceptera pas de prolonger le délai, car de nombreux États indiens ont indiqué que les stocks existants de ces boissons pourraient être écoulés en 60 à 90 jours, a déclaré une source gouvernementale qui a souhaité rester anonyme, cette décision n’ayant pas encore été rendue publique.

Les fabricants de boissons ont demandé au moins un an pour mettre en œuvre cette décision, car ils ont des millions de canettes ou de bouteilles sur le marché, ou ont des commandes en attente pour des canettes importées, selon trois sources du secteur.

“Les entreprises ont enfreint la réglementation en étiquetant ces produits comme des boissons énergisantes, elles devraient s’estimer heureuses (que l’Inde) ne les poursuive pas en justice”, a déclaré le responsable gouvernemental.

“Elles n’ont pas indiqué à la FSSAI le volume de stocks présents dans chaque État, qu’elles sont censées suivre pour garantir la traçabilité”, a ajouté le responsable.

Les sources du secteur ont indiqué qu’il était difficile de recenser les stocks dans tous les États compte tenu des volumes considérables.

Ni la FSSAI, ni Red Bull, ni Monster, ni Reliance Consumer Products (du groupe Ambani) n’ont répondu aux questions de Reuters. PepsiCo n’a pas souhaité faire de commentaire.

LES SAISIES PAR LES ÉTATS INQUIÈTENT LES ENTREPRISES

Les boissons énergisantes suscitent des inquiétudes sanitaires chez certains régulateurs à l’échelle mondiale, qui craignent qu’elles ne contiennent des taux élevés de caféine, de sucre et de taurine, un acide aminé. Elles seront interdites aux moins de 16 ans en Angleterre à partir d’avril prochain.

Les géants de l’industrie des boissons implorent également le gouvernement indien de mettre un terme aux saisies de boissons énergisantes menées par certains gouvernements d’États, ont ajouté des sources du secteur.

Le mois dernier, l’État indien du Rajasthan a saisi des milliers de « Sting » de Pepsi, de « Campa Energy » de Reliance et de « Red Bull » dans le cadre de sa campagne de contrôle. Dans une déclaration à Reuters, le bureau de la sécurité alimentaire du territoire sous administration fédérale du Ladakh a indiqué qu’il procéderait à la saisie des stocks.

“Les saisies font explicitement partie de la campagne d’inspection menée au niveau des districts, déjà en cours”, a déclaré l’office, ajoutant que les boissons chez les détaillants et les distributeurs faisaient l’objet de contrôles d’étiquetage.

Le marché indien a connu un essor après le lancement de « Sting » par Pepsi en 2017; ses bouteilles en plastique de 20 roupies (0,21 dollar) ont rencontré un vif succès auprès des 15-19 ans et dans les zones rurales, selon Euromonitor.

Des dirigeants de PepsiCo, Red Bull et Monster ont fait part mardi de leurs préoccupations concernant l’étiquetage des boissons énergisantes au ministre de la Transformation alimentaire, Chirag Paswan, afin d’obtenir son soutien, selon des sources du secteur.

Le ministère s’est engagé à promouvoir “l’investissement, l’innovation et la création d’emplois” dans ce secteur, a écrit M. Paswan sur X sans donner plus de détails.