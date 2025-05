Selon certaines sources, l'audience du tribunal concernant le différend entre Exxon et Chevron-Hess devrait avoir lieu le 26 mai

Un porte-parole de Hess a fait référence à une déclaration antérieure dans laquelle la société disait attendre une décision au cours du troisième trimestre. Exxon et Chevron n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. L'actif le plus important dans l'acquisition de Hess par Chevron est la participation de 30 % de cette dernière dans le bloc Stabroek . Exxon exploite le champ et détient une participation de 45 %. CNOOC 600938.SS , le troisième partenaire, en détient 25 %. En mars de l'année dernière, environ quatre mois après que Chevron a annoncé son intention d'acheter Hess, Exxon et CNOOC ont déposé une demande d'arbitrage, arguant que leur accord d'exploitation conjointe du bloc Stabroek leur donne un droit de préemption pour acheter la participation de Hess. Chevron et Hess affirment que le droit de préemption ne s'applique pas à leur fusion. La procédure d'arbitrage a été engagée par l'intermédiaire de la Chambre de commerce internationale et un panel de trois juges () examinera l'applicabilité de la clause de droit de préemption. La conclusion de l'acquisition de Hess et l'accès au champ Stabroek sont cruciaux pour Chevron. Le champ a pompé plus de brut que prévu initialement et donnerait un coup de fouet à la production totale de pétrole de Chevron. Il viendrait également s'ajouter aux réserves de pétrole et de gaz de Chevron, qui ont atteint leur point le plus bas depuis au moins une décennie à la fin de l'année 2024.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.