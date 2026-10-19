Selon certaines sources, l'activiste Starboard s'apprêterait à proposer des candidats au conseil d'administration de Knife River

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* Selon certaines sources, Starboard aurait présélectionné des candidats au conseil d'administration dans le cadre de sa recherche en cours de candidats appropriés

* Le fonds activiste souhaite obtenir des engagements plus précis concernant l'amélioration des marges, selon certaines sources

* M. Smith, de Starboard, devrait aborder la question de l'investissement lors du sommet 13D Monitor mardi

par Svea Herbst-Bayliss

Starboard Value s'apprête à proposer des candidats à l'élection au conseil d'administration de Knife River Corp KNF.N , alors que l'investisseur activiste intensifie la pression sur l'entreprise de construction pour qu'elle améliore ses marges bénéficiaires ou se mette en vente, ont indiqué des personnes proches du dossier.

Ce fonds spéculatif, l’un des activistes les plus actifs du secteur, a récemment acquis une participation significative dans Knife River, dont le siège social est situé à Bismarck, dans le Dakota du Nord, et a exhorté la direction à porter ses marges à 22% d’ici l’exercice 2029. La société, dont la capitalisation boursière s’élève à 2,8 milliards de dollars et dont le cours de l’action a chuté de 24% au cours des 12 derniers mois, a affiché des marges d’environ 15% pour le trimestre clos le 30 juin.

Starboard a dévoilé pour la première fois son nouvel investissement dans Knife River le mois dernier. Jeffrey Smith, associé gérant, directeur général et directeur des investissements de Starboard, a déclaré au directeur général de Knife River, Brian Gray, ainsi qu’à son conseil d’administration, qu’il souhaitait voir “un plan clair, des responsabilités bien définies et des mesures décisives pour remédier à des années de sous-performance”.

La société a répondu à cette lettre dans un document déposé auprès des autorités boursières, affirmant qu’elle restait concentrée sur l’augmentation de ses marges et une croissance rentable, et qu’elle avait confiance tant en sa direction actuelle qu’en sa stratégie.

Cette réponse n’a toutefois pas répondu aux préoccupations de Starboard, notamment en l’absence de détails supplémentaires sur la manière d’améliorer les marges à un moment où les concurrents de Knife River ont porté les leurs à environ 30%. Starboard est désormais prêt à prendre de nouvelles mesures, ont déclaré des sources proches de la réflexion du fonds spéculatif.

Le fonds a déjà sélectionné plusieurs candidats au poste d’administrateur et continue d’en identifier d’autres qu’il pourrait proposer au conseil d’administration de la société, ont précisé ces sources.

Knife River, qui fournit de la pierre concassée, du sable et du gravier, et qui fabrique et livre du béton prêt à l'emploi pour des projets commerciaux, résidentiels et publics de grande envergure, compte actuellement sept administrateurs, selon son site web.

M. Smith, de Starboard, doit intervenir mardi à New York lors du sommet annuel “13D Monitor Active-Passive Investor Summit”, où il abordera en détail certains des investissements de la société.

Starboard propose souvent des candidats au poste d’administrateur afin de faire pression en faveur de changements opérationnels ou stratégiques au sein d’entreprises dont les performances sont insuffisantes.

M. Smith a rejoint le conseil d’administration de Kenvue

KVUE.N début 2025, avant que celle-ci ne soit cédée, et Peter Feld, associé gérant et directeur de la recherche chez Starboard, a rejoint le conseil d’administration de BILL Holdings BILL.N il y a un an.