Selon certaines sources, l'accord entre AkzoNobel et Axalta devrait obtenir l'autorisation conditionnelle des autorités européennes de la concurrence

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(La Commission européenne ajoute que AkzoNobel et Axalta refusent de commenter; détails)

par Foo Yun Chee

Le fabricant de peinture Dulux, AkzoNobel AKZO.AS , et son homologue américain Axalta Coating Systems AXTA.N devraient obtenir l’autorisation des autorités européennes de la concurrence pour leur fusion de 25 milliards de dollars, en s’engageant à céder l’activité de retouche automobile d’Axalta afin de répondre aux préoccupations en matière de concurrence, ont déclaré des sources proches du dossier.

Les deux entreprises avaient annoncé cet accord en novembre dernier, soulignant ainsi une vague de consolidation parmi les fabricants de peinture visant à réaliser des économies face à la hausse des coûts et dans un contexte d’incertitudes liées aux droits de douane instaurés par le président américain Donald Trump.

La Commission européenne, qui est l’autorité de concurrence de l’UE, ainsi qu’AkzoNobel et Axalta, ont refusé de commenter.

Les entreprises, qui ont rencontré mercredi l’autorité de surveillance de l’UE pour discuter de l’accord et des mesures correctives possibles, présenteront leur proposition la semaine prochaine. Cela repoussera alors de 10 jours ouvrés la date limite du 22 octobre fixée par la Commission.

Les préoccupations antérieures concernant les chevauchements dans le secteur des revêtements en poudre ont été résolues, laissant le secteur de la retouche automobile comme seul point à régler, ont indiqué ces sources.

Axalta se consacre exclusivement à la fabrication de revêtements et bénéficie d’une forte présence sur le marché américain. Parmi les concurrents de ces entreprises figurent la division revêtements de BASF BASFn.DE , Nippon Paint 4612.T , Sherwin-Williams SHW.N et Kansai Nerolac KANE.NS .