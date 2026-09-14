 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon certaines sources, Kimberly-Clark prépare des mesures correctives destinées à l'UE dans le cadre de son offre d'acquisition de Kenvue
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 12:54
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kimberly-Clark KMB.O s'apprête à proposer des concessions pour répondre aux préoccupations de l'UE en matière de concurrence concernant son offre d'acquisition de Kenvue KVUE.N , le fabricant du Tylenol, ce qui pourrait l'aider à obtenir l'autorisation de cette opération de 40 milliards de dollars à l'issue d'un examen préliminaire, ont indiqué des sources proches du dossier.

Le fabricant des mouchoirs Kleenex et des couches Huggies a annoncé en novembre dernier cette opération qui permettrait d’ajouter à la gamme de produits de Kimberly-Clark le vaste portefeuille de marques de Kenvue, allant du bain de bouche Listerine aux marques de soins de la peau Aveeno et Neutrogena.

La Commission européenne, qui veille au respect des règles de concurrence au sein de l'UE, devrait faire part de ses réserves à Kimberly-Clark cette semaine, ont indiqué ces sources.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

KENVUE
17,760 USD NYSE -0,17%
KIMBERLY-CLARK
98,1500 USD NASDAQ -0,34%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
108,08 -1,11%
CAC 40
8 125,88 -0,66%
SOITEC
121,45 -13,96%
DBT
0,079 -3,66%
2CRSI
26,54 -7,91%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank