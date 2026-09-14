Selon certaines sources, Kimberly-Clark prépare des mesures correctives destinées à l'UE dans le cadre de son offre d'acquisition de Kenvue

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Kimberly-Clark KMB.O s'apprête à proposer des concessions pour répondre aux préoccupations de l'UE en matière de concurrence concernant son offre d'acquisition de Kenvue KVUE.N , le fabricant du Tylenol, ce qui pourrait l'aider à obtenir l'autorisation de cette opération de 40 milliards de dollars à l'issue d'un examen préliminaire, ont indiqué des sources proches du dossier.

Le fabricant des mouchoirs Kleenex et des couches Huggies a annoncé en novembre dernier cette opération qui permettrait d’ajouter à la gamme de produits de Kimberly-Clark le vaste portefeuille de marques de Kenvue, allant du bain de bouche Listerine aux marques de soins de la peau Aveeno et Neutrogena.

La Commission européenne, qui veille au respect des règles de concurrence au sein de l'UE, devrait faire part de ses réserves à Kimberly-Clark cette semaine, ont indiqué ces sources.