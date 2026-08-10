Selon certaines sources, Flowers Foods envisagerait de céder son activité de produits de boulangerie Tastykake

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Abigail Summerville

Selon des sources proches du dossier, le groupe agroalimentaire Flowers Foods FLO.N envisage de céder sa filiale de produits de boulangerie Tastykake.

La société, qui détient également Simple Mills et Wonder Bread, travaille avec la banque d'investissement RBC RY.TO sur ce dossier. Tastykake pourrait être évaluée à environ 350 millions de dollars, ont indiqué ces sources, qui ont souhaité garder l'anonymat pour évoquer une affaire privée.

RBC n’a pas souhaité faire de commentaires. Flowers Foods n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Flowers a élargi son portefeuille de marques à forte croissance tout en cherchant à céder une activité qui ne correspond plus à sa stratégie, ont indiqué ces sources. L’année dernière, Flowers a racheté Simple Mills, qui fabrique des crackers, des barres et des préparations pour pâtisserie commercialisées comme des alternatives plus saines, pour 795 millions de dollars.

Basée à Thomasville, en Géorgie, Flowers affiche une capitalisation boursière d’environ 1,5 milliard de dollars et a généré un chiffre d’affaires d’environ 5,3 milliards de dollars l’année dernière, dont environ 400 millions de dollars proviennent de Tastykake, ont précisé ces sources. Tastykake fabrique des petits gâteaux, des tartes et des beignets sous les marques Krimpets, Kandy Kakes et Juniors.

Tastykake était une société cotée en bourse jusqu’à ce que Flowers la rachète en 2011 pour 175 millions de dollars. Cette vente potentielle fait suite à plusieurs opérations impliquant des entreprises du secteur de la boulangerie-pâtisserie. Dessert Holdings, détenue par Bain Capital, cherche à réaliser une cession ou une introduction en bourse de plus de 3 milliards de dollars, avait rapporté Reuters en février. En 2024, les sociétés de capital-investissement Platinum Equity et Butterfly ont racheté Rise Baking Company pour un montant non divulgué, tandis que J.M. Smucker a acquis en 2023 Hostess Brands, fabricant des Twinkies , pour 5,6 milliards de dollars.