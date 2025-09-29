Selon certaines sources, Elliott étudie les possibilités de rachat de l'entreprise britannique de centres de données Ark

Elliott Investment Management étudie des options stratégiques pour son entreprise Ark Data Centres, basée au Royaume-Uni, dans le cadre d'une vente qui pourrait rapporter plus de 3 milliards de livres (4,00 milliards de dollars), selon deux personnes au courant de l'affaire.

Le fonds spéculatif américain a eu des entretiens informels avec des conseillers au sujet d'une vente potentielle de l'entreprise basée dans le Wiltshire, avec un processus qui pourrait commencer au début de l'année prochaine, a déclaré l'une des personnes.

Bien qu'aucune décision officielle n'ait été prise, des investisseurs potentiels dans le domaine des infrastructures ont été approchés, a déclaré une deuxième personne. Cette personne a déclaré qu'Elliott avait déjà tenté de vendre l'entreprise en 2023, mais que les offres n'avaient pas répondu à ses attentes à l'époque.

Toutefois, depuis lors, l'appétit mondial pour les centres de données, qui soutiennent les services d'intelligence artificielle et d'informatique en nuage, est monté en flèche depuis qu'OpenAI a lancé sa plateforme ChatGPT en 2022.

Les investissements dans les centres de données atteindront 6,7 billions de dollars d'ici 2030 pour répondre à la demande de puissance informatique induite par l'IA et les services de cloud computing, estiment les consultants de McKinsey.

Elliott a refusé de commenter, tandis qu'Ark n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Les sources ont parlé sous couvert d'anonymat car l'affaire est privée.

Elliott a acquis Ark Data Centres en 2012 par l'intermédiaire de sa branche de capital-investissement. L'investisseur immobilier européen Revcap, qui n'a pas répondu aux demandes de commentaires, conserve une participation minoritaire dans l'unité. ARK possède une coentreprise avec le Cabinet Office du gouvernement britannique, appelée Crown Hosting Data Centres, qui permet à Ark d'accéder à tous les besoins des centres de données publics britanniques.

En début de semaine, OpenAI, Oracle ORCL.N et SoftBank 9434.T ont annoncé des plans pour cinq nouveaux centres de données d'IA dans le cadre du projet Stargate, une initiative privée dévoilée par le président américain Donald Trump qui vise à investir jusqu'à 500 milliards de dollars dans l'infrastructure de l'IA.

Parmi les autres transactions portant sur des centres de données, citons les pourparlers menés par la société singapourienne SC Capital en vue d'acquérir le groupe britannique de centres de données Global Switch dans le cadre d'une transaction qui pourrait atteindre une valeur de 5 milliards de dollars.

