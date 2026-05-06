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Selon certaines sources, DeepSeek pourrait être valorisé à hauteur de 50 milliards de dollars lors de sa première levée de fonds
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 14:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Révision, modification des sources)

La start-up chinoise spécialisée dans l'IA DeepSeek pourrait être valorisée à hauteur de 50 milliards de dollars lors de sa première levée de fonds, selon trois sources, alors que ce développeur de grands modèles linguistiques cherche à renverser sa stratégie de longue date consistant à refuser tout financement extérieur.

Le fonds national chinois d'intelligence artificielle, doté de 60 milliards de yuans (8,8 milliards de dollars) () et fondé en janvier de l'année dernière, est en pourparlers pour devenir l'investisseur principal de la levée de fonds de DeepSeek, a déclaré l'une des sources proches du dossier.

La start-up pourrait lever entre 3 et 4 milliards de dollars lors de ce tour de table afin de renforcer ses capacités informatiques et d'améliorer les avantages sociaux de ses employés, ont indiqué d'autres sources proches du dossier.

Le géant technologique chinois Tencent Holdings < 0700.HK> serait également en pourparlers pour investir dans DeepSeek, ont indiqué ces sources, qui ont toutes souhaité rester anonymes car ces informations sont confidentielles.

DeepSeek n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Le China Integrated Circuit Industry Investment Fund, qui est le principal banquier du fonds national d'IA, a refusé de commenter. Tencent a refusé de commenter.

Le Financial Times a été le premier à rapporter mercredi, citant des sources, que le China Integrated Circuit Industry Investment Fund était en pourparlers pour mener la première levée de fonds de DeepSeek, qui pourrait valoriser ce laboratoire de pointe en IA à environ 45 milliards de dollars.

(1 $ = 6,8110 yuans renminbi)

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