Selon certaines sources, de grandes sociétés de Wall Street auraient été la cible de tentatives de cyberattaques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modifications apportées aux sources tout au long du texte, ajout d'informations supplémentaires sur la cyberattaque) par Pritam Biswas, Raphael Satter et Anirban Sen

Ces derniers jours, des pirates informatiques ont tenté une série de cyberattaques sophistiquées contre de grandes sociétés de services financiers et des gestionnaires de fonds de Wall Street, en ciblant leurs systèmes d’information, selon deux personnes proches du dossier. Certains des plus grands fonds spéculatifs au monde ainsi que plusieurs sociétés de capital-investissement ont été visés, ont indiqué ces sources, qui ont souhaité garder l’anonymat car cette affaire est confidentielle. Ces tentatives de piratage comprenaient des appels téléphoniques au cours desquels les cybercriminels tentaient de piéger les employés pour qu’ils leur accordent un accès ou leur communiquent d’autres informations sensibles, ont précisé ces sources. Point72 Asset Management a informé ses investisseurs mercredi qu’elle avait été victime d’une attaque de pirates informatiques, a déclaré l’une des sources, ajoutant que la société avait précisé qu’aucune information client n’avait été volée lors de cette attaque. Les pirates ont également tenté de s'introduire dans les systèmes d'information d'autres fonds spéculatifs, notamment Two Sigma Investments et Citadel, ont indiqué ces sources. Two Sigma n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters. Citadel et Point72 ont refusé de s'exprimer. Les tentatives de piratage visant de grandes institutions financières sont monnaie courante, selon les experts en cybersécurité.

La tactique de l’appel téléphonique reste largement utilisée par les pirates en raison de son efficacité. Elle a été employée avec succès par des groupes cybercriminels tels que "Scattered Spider", un collectif informel de jeunes pirates qui a accumulé une longue liste de victimes parmi les entreprises au cours des dernières années.

Les entreprises internationales sont confrontées à une recrudescence des cyberattaques basées sur l’IA et des ransomwares qui perturbent leurs opérations et leur volent des données. La Maison Blanche a annoncé la création d’un groupe de travail en début d’année, réunissant des développeurs d’IA et des opérateurs d’infrastructures critiques afin de partager des renseignements sur les menaces et de coordonner les cyberdéfenses.