Selon certaines sources, Citigroup devrait licencier davantage d'employés en mars

*

Les licenciements du mois de mars toucheront les cadres supérieurs de tous les secteurs d'activité

*

Jane Fraser a déjà réorganisé certains secteurs et procédé à une série de licenciements depuis qu'elle est devenue présidente du conseil d'administration et directrice générale

*

Les actions de Citi ont gagné 65,8 % en 2025, surpassant les autres entreprises du secteur

(Ajout d'une nouvelle déclaration de Citigroup au paragraphe 6) par Tatiana Bautzer et Lananh Nguyen

Citigroup devrait licencier davantage d'employés en mars après une série d'environ 1 000 suppressions d'emplois ce mois-ci, selon deux sources ayant connaissance du dossier. La nouvelle vague de licenciements devrait être annoncée après le versement des primes, ont déclaré les sources, qui n'ont pas précisé l'ampleur ou la localisation des plans précédemment non signalés.

Ces licenciements interviennent alors que Jane Fraser, directrice générale de Citi, poursuit un vaste plan de redressement visant à réduire les coûts, à résoudre les problèmes de réglementation et à augmenter les bénéfices afin d'aider la banque à rattraper ses rivaux.

Selon l'une des sources, les licenciements du mois de mars toucheront probablement les directeurs généraux et les cadres supérieurs des différentes lignes d'activité. Certains cadres supérieurs ont déjà été réaffectés dans différentes divisions afin d'obtenir des postes avant la réduction des effectifs, a déclaré la source.

Les réductions opérées ce mois-ci ont également touché de nombreux cadres supérieurs, a indiqué la deuxième source. Les sources ont refusé d'être identifiées pour discuter de questions de personnel.

Dans un communiqué, Citigroup a déclaré que la banque continuerait à réduire ses effectifs en 2026. "Ces changements reflètent les ajustements que nous faisons pour nous assurer que nos niveaux de personnel, nos sites et notre expertise correspondent aux besoins actuels de l'entreprise; les gains d'efficacité que nous avons obtenus grâce à la technologie; et les progrès réalisés dans le cadre de notre travail de transformation, qui se rapproche de l'état cible."

Mark Mason, directeur financier, a déclaré lors d'une conférence téléphonique sur les résultats que les effectifs de Citi étaient passés de 240 000 en 2022 à 226 000 à la fin de l'année dernière.

"Nous avons réduit nos effectifs et nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive alors que nous prenons du recul et que nous examinons la trajectoire de nos dépenses", a déclaré M. Mason aux analystes lors d'une autre conférence téléphonique sur les résultats, soulignant les 800 millions de dollars de dépenses liées aux indemnités de licenciement l'année dernière.

LA STRATÉGIE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE JANE FRASER Les nouvelles séries de licenciements, ainsi qu'une autre réorganisation annoncée en novembre , sont les prochaines étapes de la stratégie de Mme Fraser. Mme Fraser, qui a pris ses fonctions de directrice générale en 2021, a reçu une prime unique de 25 millions de dollars pour les progrès réalisés dans le cadre de son plan de redressement et a été élue présidente du conseil d'administration en octobre.

En 2023 et 2024, la société a annoncé publiquement d'importants licenciements alors qu'elle réduisait le nombre de cadres et vendait des actifs, mais les dernières réductions d'effectifs se font plus discrètement, a déclaré une troisième source, sans en détailler les raisons.

Ces réductions interviennent alors que la banque bénéficie d'un allègement réglementaire. La Réserve fédérale américaine a clôturé les avis qui exigeaient que la banque corrige les faiblesses de la gestion du risque commercial , et l'Office of the Comptroller of the Currency a retiré un amendement de 2024 à une sanction réglementaire de 2020 connue sous le nom d'ordre de consentement.

Les actions de Citi ont gagné 65,8 % en 2025, surpassant largement leurs pairs et un indice qui suit les actions bancaires plus larges .BKX . La banque a racheté pour 13,25 milliards de dollars d'actions l'année dernière, et ses actions sont en baisse de 0,8 % depuis le début de l'année.