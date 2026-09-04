Selon certaines sources, Citi envisagerait d'obtenir dès ce mois-ci une licence pour sa filiale de courtage en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Citi prévoit de doubler les effectifs de sa division de courtage en Chine pour atteindre environ 100 personnes

* Les filiales de courtage chinoises agréées de ses concurrents ont enregistré des bénéfices en hausse en 2025

* La nouvelle unité opérationnelle de Citi en Chine se concentrera sur la souscription et les transactions

par Selena Li

C.N , de Citigroup, devrait obtenir dès ce mois-ci l’autorisation réglementaire pour sa société de courtage en Chine détenue à 100 %, et prévoit de recruter plusieurs dizaines de collaborateurs au sein de cette unité au cours des prochains mois, ont déclaré deux personnes proches du dossier.

L'autorisation réglementaire chinoise finale tant attendue pour cette activité pourrait être accordée aux alentours de la visite prévue du président chinois Xi Jinping à Washington pour rencontrer le président américain Donald Trump fin septembre, ont indiqué ces sources.

L’autorisation réglementaire attendue pour cette opération, qui pourrait intervenir dès ce mois-ci, n’avait pas encore été évoquée auparavant.

Citi n’a pas souhaité faire de commentaire.

La banque américaine, qui propose des services bancaires aux entreprises, aux institutions et à d’autres clients en Chine, a déposé fin 2021 une demande de licence pour une filiale de courtage détenue à 100 % en Chine continentale, dans le cadre de sa stratégie visant à renforcer sa présence dans la deuxième économie mondiale.

Citi, qui recrute depuis deux ans en vue de l’obtention de cette licence, vise à doubler ses effectifs pour atteindre environ 100 personnes d’ici la fin de l’année, a indiqué la première source.

Cette expansion en Chine amènerait Citi à concurrencer ses rivaux de Wall Street déjà titulaires d’une licence, notamment JPMorgan JPM.N , Goldman Sachs GS.N et Morgan Stanley MS.N , pour se tailler une part du marché en pleine croissance et de plus en plus rentable des opérations de transactions et de souscription de titres sur le marché onshore.

Le lancement prévu de l’activité de courtage de Citi intervient à un moment où la Chine voit un nombre croissant d’entreprises technologiques et d’autres sociétés se tourner vers les marchés boursiers nationaux pour lever des fonds, ce qui attire des flux de capitaux accrus vers les marchés boursiers.

Malgré les tensions géopolitiques intenses entre la Chine et les États-Unis ces dernières années, Pékin a élargi l’accès des sociétés de Wall Street à son secteur financier, qui pèse plusieurs milliers de milliards de dollars, dans le but d’attirer davantage de capitaux étrangers.

La campagne de recrutement menée en Chine par la banque, dont le siège est à New York, lui permettra de renforcer ses effectifs, allant des banquiers seniors en front-office au personnel de soutien, et se fera par une combinaison de mutations internes et de recrutements externes, ont indiqué ces sources.

Ces sources ont souhaité rester anonymes, ces projets d’expansion n’ayant pas encore été rendus publics.

En ce qui concerne la division de courtage en Chine, Citi prévoit de muter certains de ses banquiers depuis Hong Kong et d’autres marchés asiatiques, ainsi que de réaffecter une partie de son personnel actuel en Chine continentale à cette nouvelle activité, a ajouté la première source.

UN MARCHÉ CONCURRENTIEL

En 2025, les bénéfices de la filiale chinoise de Goldman Sachs, détenue à 100 %, ont presque triplé pour atteindre 1,46 milliard de yuans (217,39 millions de dollars), tandis que ceux de JPMorgan ont presque quadruplé pour s’élever à 984 millions de yuans, selon leurs derniers rapports annuels en Chine.

Le bénéfice de Morgan Stanley a été multiplié par sept pour atteindre 138 millions de yuans l’année dernière, comme l’indique son rapport annuel, les banques américaines bénéficiant de la forte hausse des revenus issus du négoce de titres, provenant principalement de clients institutionnels.

La nouvelle unité commerciale de Citi en Chine cherche à obtenir l’autorisation de l’autorité de régulation pour exercer des activités de courtage d’actions de catégorie A, de souscription, de recherche et de transactions pour compte propre sur le marché onshore, selon ces sources.

Ces services viendraient compléter l’équipe actuelle de banque d’investissement chinoise de la banque, axée sur l’offshore, qui soutient les activités de financement des entreprises nationales sur les marchés étrangers, a ajouté la première source.

La banque prévoit de s’appuyer sur son importante base de clientèle d’entreprises et de clients commerciaux sur le marché onshore, qu’elle sert déjà dans des domaines tels que le change, la gestion de trésorerie et le financement du commerce international, afin de remporter des mandats liés aux actions de catégorie A et aux fusions-acquisitions, ont indiqué ces personnes.

Pour cette nouvelle unité, Citi se concentrera sur des secteurs tels que la technologie, la santé, la consommation et les institutions financières, en ciblant les « champions » établis du monde des entreprises chinoises ainsi que les acteurs émergents, notamment les entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle et les semi-conducteurs.

Citi a annoncé cette semaine une augmentation de 25 % de ses effectifs en Afrique du Sud, en Europe et en Asie afin de répondre aux besoins bancaires à l’international de ses clients d’Asie du Nord, notamment ceux de Chine continentale.

Outre ses concurrents de Wall Street, Citi serait en concurrence avec les sociétés de courtage chinoises dominantes pour son offre prévue. Certaines sociétés financières étrangères ont récemment quitté le pays en raison d’un environnement commercial extrêmement concurrentiel.

Reuters a rapporté le mois dernier que le gestionnaire d'actifs Fidelity International prévoyait de liquider une unité de gestion de fonds en Chine, à la suite de la décision de Schroders de transférer son équipe et ses produits onshore à son concurrent Neuberger Berman.

Ce projet d’expansion en Chine s’inscrit dans un contexte où la directrice générale de Citi, Jane Fraser — qui était la seule femme à la tête d’une banque mondiale à accompagner Donald Trump lors de sa visite à Pékin en mai —, fait pression pour que des objectifs de rentabilité plus ambitieux soient fixés pour les deux prochaines années.

(1 $ = 6,7160 yuans renminbi)