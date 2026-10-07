Selon certaines sources, certains acheteurs japonais d'aluminium ont accepté de payer des primes de 255 dollars par tonne au quatrième trimestre, soit une baisse de 35 % par rapport au troisième trimestre

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Certains acheteurs japonais d’aluminium ont accepté de verser aux producteurs mondiaux des primes de 255 dollars par tonne métrique par rapport au prix de référence pour les livraisons d’octobre à décembre, soit une baisse de 35 % par rapport au trimestre précédent, ont indiqué deux sources impliquées dans les négociations sur les prix.

Le Japon est l'un des principaux importateurs asiatiques de ce métal léger, et les primes PREM-ALUM-JP pour les livraisons de métal primaire qu'il s'engage à verser chaque trimestre, par rapport au cours au comptant du London Metal Exchange (LME)

CMAL0 , servent de référence régionale.

Les négociations entre d’autres acheteurs et producteurs se poursuivent.