Selon certaines sources, certains acheteurs japonais d'aluminium ont accepté de payer des primes de 255 dollars par tonne au quatrième trimestre, soit 35% de moins qu'au troisième trimestre

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(Ajout de précisions aux paragraphes 2, 4 à 6)

par Yuka Obayashi

Certains acheteurs japonais d’aluminium ont accepté de verser aux producteurs mondiaux une prime de 255 dollars par tonne métrique par rapport au prix de référence pour les livraisons d’octobre à décembre, soit une baisse de 35% par rapport au trimestre précédent, ont indiqué deux sources impliquées dans les négociations de prix.

Ce chiffre est inférieur aux 395 dollars par tonne versés au cours du trimestre juillet-septembre, marquant ainsi la première baisse en quatre trimestres. Il est également inférieur aux offres initiales de 310 à 325 dollars proposées par les producteurs.

CMAL0 Le Japon est l’un des principaux importateurs asiatiques de ce métal léger et les primes PREM-ALUM-JP qu’il accepte de verser chaque trimestre pour les livraisons de métal primaire, en plus du prix au comptant du London Metal Exchange (LME), servent de référence régionale.

Cette forte baisse reflète une reprise de la production au Moyen-Orient après les attaques iraniennes contre des fonderies du Golfe en mars, ainsi qu’une augmentation des expéditions en provenance d’Indonésie, a déclaré une source au sein d’une société de négoce japonaise.

Emirates Global Aluminium a déclaré en août que sa fonderie d’Al Taweelah fonctionnait à 18% de sa capacité et qu’elle devrait retrouver ses niveaux de production antérieurs début 2027. Aluminium Bahrain ALBH.BH produit actuellement de l’aluminium à environ 80% de ses niveaux d’avant la guerre avec l’Iran, a déclaré son directeur général, Ali Al Baqali, à Reuters le mois dernier.

Les négociations trimestrielles entre les acheteurs japonais et les producteurs mondiaux, notamment Rio Tinto RIO.AX ,

RIO.L et South32 S32.AX , ont débuté fin août et se sont prolongées plus longtemps que d’habitude en raison d’un écart important entre les deux parties.

Les discussions entre d’autres acheteurs et producteurs se poursuivent.