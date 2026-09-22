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Selon certaines sources, CD&R et Warburg Pincus auraient présenté une offre conjointe pour le rachat de Canaccord Wealth
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 14:23
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations contextuelles dans les paragraphes 5 à 7)

par Amy-Jo Crowley

Les groupes de capital-investissement CD&R et Warburg Pincus sont en pourparlers en vue d'acquérir Canaccord Wealth, la branche britannique de gestion de patrimoine de Canaccord Genuity, ont déclaré deux personnes proches du dossier.

Les sociétés seraient en phase avancée de négociations en vue d'un rachat conjoint après s'être imposées comme les principaux soumissionnaires dans le cadre d'un appel d'offres lancé l'année dernière par , ont précisé ces sources.

Canaccord Wealth pourrait être valorisée à plus d'un milliard de livres sterling (1,34 milliard de dollars), avaient indiqué des sources à Reuters en octobre 2025.

Les porte-parole de CD&R et de Warburg Pincus ont refusé de commenter. Canaccord Genuity et Canaccord Wealth n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le marché britannique de la gestion de patrimoine et du conseil financier a connu une série d’opérations ces dernières années, les entreprises cherchant à gagner en envergure et à tirer parti de la demande croissante de services de gestion de patrimoine. Le groupe britannique NatWest a racheté plus tôt cette année Evelyn Partners pour 2,7 milliards de livres (soit 3,6 milliards de dollars).

Fenchurch, une banque d’investissement de niche, a conseillé Canaccord Genuity dans le cadre de cette cession, avaient précédemment indiqué des sources à Reuters. La société de crédit privé HPS, détenue par BlackRock et qui détient une participation minoritaire dans Canaccord Wealth depuis 2021, devait céder ses actions dans le cadre de cette opération, ajoute l’article.

Canaccord Wealth propose des services de gestion d'investissements, de planification financière et de conseil en patrimoine à une clientèle privée au Royaume-Uni et à l'international.

(1 dollar = 0,7487 livre)

(1 $ = 0,7482 livre)

Fusions / Acquisitions

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CANACCORD GENUIT
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