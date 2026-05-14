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Selon certaines sources, Brookfield s'apprêterait à acquérir World Freight Company dans le cadre d'une transaction de 1,2 milliard de dollars
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 08:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kane Wu

Brookfield Asset Management

BAM.N s'apprête à acquérir World Freight Company pour une valeur d'entreprise d'environ 1,2 milliard de dollars auprès des sociétés d'investissement EQT EQTAB.ST et PAI Partners, ont déclaré jeudi deux personnes proches du dossier.

Les discussions ont été finalisées et l'accord devrait être annoncé dès jeudi, ont indiqué ces sources.

Brookfield et EQT ont refusé de commenter, tandis que PAI n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

PAI et Baring Private Equity Asia (BPEA), qui a fusionné avec EQT, dont le siège est en Suède, en 2022, ont racheté le prestataire de services de fret en 2018 pour un montant non divulgué et détiennent chacune 50 % du capital.

L'opération s'élevait à plus de 600 millions d'euros, avait rapporté Reuters à l'époque.

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