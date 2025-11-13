Selon certaines sources, BP est en pourparlers avec Stonepeak au sujet de la vente de Castrol

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La vente de Castrol fait partie de l'objectif de désinvestissement de 20 milliards de dollars de BP

*

BP fait face à la pression des investisseurs, notamment du fonds spéculatif activiste Elliott

*

Les ventes d'actifs de BP devraient atteindre 5 milliards de dollars cette année, selon le directeur général

(Mise à jour de l'article du 12 novembre avec le commentaire de l'analyste Berenberg au paragraphe 6) par Amy-Jo Crowley, David French et Andres Gonzalez

BP BP.L est en pourparlers avec la société d'investissement Stonepeak pour la vente de son unité de lubrifiants Castrol, selon deux personnes au courant de la situation, ce qui constituerait une étape importante dans la réalisation de l'objectif de désinvestissement de 20 milliards de dollars de la société d'énergie . Le processus de vente de Castrol a commencé au début de l'année, après que la major pétrolière cotée à Londres a déclaré en février qu'elle avait placé l'activité centenaire de lubrifiants sous examen dans le cadre d'une réorientation stratégique plus large, s'éloignant de l'énergie renouvelable.

En septembre, Stonepeak et la société de capital-investissement One Rock ont présenté des offres pour l'unité, ont déclaré l'une des personnes et une troisième, sous le couvert de l'anonymat en raison du caractère privé de l'affaire. Les sources ont averti qu'un accord pourrait ne pas se concrétiser.

Reuters n'a pas pu déterminer si BP est toujours en discussions avec One Rock ou d'autres parties, et il n'a pas été possible d'obtenir des détails sur la valeur ou la structure de l'offre de Stonepeak. Selon les analystes de RBC, le marché estime la valeur de la vente de Castrol à environ 8 milliards de dollars ces dernières semaines.

Les représentants de BP, Stonepeak et One Rock se sont refusés à tout commentaire. Les certificats de dépôt de BP cotés aux États-Unis ont bondi de 2 % après la publication de l'article de Reuters, avant de réduire leurs gains. "Certains investisseurs ont exprimé des doutes quant à la capacité de la société (BP) à conclure l'opération rapidement, étant donné la taille de (Castrol), qui limitera le nombre d'offrants", a déclaré Henry Tarr, co-responsable de la recherche sur l'énergie et l'environnement chez Berenberg.

"Si BP parvient à se mettre d'accord sur un accord, à un prix raisonnable, cela réduira les risques du plan de désinvestissement et aura un impact positif important sur le ratio d'endettement." BP s'est engagée à accroître sa rentabilité et à réduire ses coûts tout en réorientant ses dépenses vers le pétrole et le gaz. En août, la société a lancé une étude sur la meilleure façon de développer et de monétiser ses actifs de production de pétrole et de gaz après l'entrée en fonction du nouveau président Albert Manifold, qui a appelé à une refonte plus profonde du portefeuille de BP afin d'accroître la rentabilité. Au début du mois, le directeur général de BP, Murray Auchincloss, a déclaré que Castrol suscitait un vif intérêt, mais n'a pas donné plus de détails. Le directeur général a déclaré qu'il s'attendait à ce que les ventes d'actifs réalisées ou annoncées s'élèvent à environ 5 milliards de dollars cette année, grâce à la vente de participations minoritaires dans ses pipelines terrestres aux États-Unis. La vente de Castrol s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par BP pour rationaliser ses activités et accroître sa rentabilité, d'autant plus que l'entreprise est soumise à la pression des investisseurs, notamment du fonds spéculatif activiste Elliott .

Au début du mois, l'entreprise énergétique a annoncé une baisse moins importante que prévu de son bénéfice sous-jacent au troisième trimestre, les bonnes performances de toutes les divisions, notamment le raffinage, ayant permis de compenser l'impact de la baisse des prix du pétrole brut. Basé à New York, Stonepeak est un investisseur important dans les secteurs de l'énergie, de l'infrastructure numérique, du transport et de la logistique, avec environ 80 milliards de dollars d'actifs sous gestion, selon son site web. En mai, Stonepeak a annoncé qu'il prendrait, avec un partenaire, une participation de 65 % dans les activités de vente au détail de carburant de Phillips 66 en Allemagne et en Autriche.