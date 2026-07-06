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Selon certaines sources, Blackstone, CVC et MUFG figureraient parmi les candidats à l'acquisition d'une participation dans la société vietnamienne MoMo
information fournie par Reuters 06/07/2026 à 06:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon certaines sources, les offres fermes doivent être déposées en septembre

* La taille de la participation n'est pas encore fixée, mais pourrait s'élever à 50 %, selon une source

* Le processus est en cours, mais pourrait ne pas aboutir à un accord

(Mise à jour de l'article du 3 juillet avec la réponse de l'entreprise du 6 juillet au paragraphe 4) par Yantoultra Ngui et Phuong Nguyen

Blackstone, CVC Capital Partners et le groupe japonais MUFG figurent parmi les candidats à l'acquisition d'une participation dans la société vietnamienne de fintech MoMo, alors que celle-ci poursuit son projet de cession partielle, ont déclaré deux personnes directement informées du dossier.

Les offres fermes doivent être déposées en septembre, ont ajouté ces sources, qui ont souhaité rester anonymes car cette affaire est confidentielle.

La taille de la participation n’a pas encore été finalisée, a précisé l’une de ces sources, ajoutant que le processus pourrait déboucher sur la cession d’une participation importante. Une troisième source proche du dossier a indiqué que la participation proposée pourrait atteindre 50 %.

MoMo a déclaré lundi ne pas avoir de commentaire à faire.

CVC et MUFG n’ont pas répondu aux demandes de commentaires, tandis que Blackstone n’a fait aucun commentaire.

LA SOCIÉTÉ POURRAIT ÊTRE ÉVALUÉE À PLUS DE 2 MILLIARDS DE DOLLARS

Fondée en 2010, MoMo est passée d’une simple plateforme de paiement mobile à une application de services financiers couvrant les paiements, le crédit à la consommation, l’assurance, l’épargne, l’investissement et les outils destinés aux commerçants, au sein de l’économie vietnamienne en pleine croissance.

Reuters a rapporté en avril que MoMo étudiait des options stratégiques , notamment l’arrivée de nouveaux investisseurs, qui pourraient valoriser l’entreprise à plus de 2 milliards de dollars.

La société de paiement numérique, rentable depuis 2024, a fait appel à des conseillers pour mener à bien ce processus après avoir reçu des manifestations d’intérêt de la part d’investisseurs stratégiques et financiers.

Le processus est toujours en cours et pourrait ne pas aboutir à un accord, ont précisé ces sources.

MoMo a déclaré compter actuellement plus de 30 millions d’utilisateurs et avoir mis en place un vaste réseau national de transactions numériques.

L'intérêt des investisseurs intervient alors que le marché vietnamien des services financiers numériques est en pleine expansion, soutenu par la croissance des paiements sans espèces et l'utilisation croissante des produits et services financiers en ligne.

MoMo a bouclé son dernier tour de table majeur en 2021, annonçant avoir levé 200 millions de dollars auprès d’investisseurs menés par la banque Mizuho.

L’entreprise a indiqué l’année dernière qu’elle étendait ses services aux consommateurs et aux petites entreprises dans le cadre d’une offensive plus large en matière de finance numérique.

Fusions / Acquisitions

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M'BISHI UFJ FINL
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