Selon certaines sources, Bain et GIC envisageraient une introduction en bourse ou la cession de la société japonaise WHI, dont la valorisation s'élèverait à environ 3,2 milliards de dollars

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par Miho Uranaka et Yantoultra Ngui

Bain Capital et le fonds souverain singapourien GIC étudient actuellement les possibilités d’une introduction en bourse ou d’une cession de la société japonaise WHI Holdings, spécialisée dans les logiciels de gestion des ressources humaines, pour une valorisation d’au moins 500 milliards de yens (3,2 milliards de dollars), ont indiqué deux personnes proches du dossier.

La société d'investissement privée américaine et le fonds souverain singapourien, qui contrôlent conjointement WHI, ont commencé à sonder des conseillers, des acquéreurs potentiels et des investisseurs dans le cadre de ce processus, ont indiqué ces sources.

Une introduction en bourse au Japon est l’une des options envisagées, en plus d’une cession à un acquéreur stratégique ou à un autre investisseur financier, ont ajouté ces personnes, qui ont souhaité garder l’anonymat car cette affaire est confidentielle.

Les discussions en sont à un stade précoce et aucune décision définitive n’a été prise, ont-elles précisé, soulignant que Bain et GIC pourraient encore décider de conserver leur participation.

Bain et GIC n’ont pas souhaité faire de commentaires. WHI n' a pas réagi dans l’immédiat.

Bain a créé WHI en 2019 par le biais de la scission et de l’acquisition de l’activité de logiciels de ressources humaines de Works Applications, selon le site web de Bain.

En mars 2023 , GIC a accepté d’investir aux côtés de Bain et les deux sociétés sont devenues actionnaires exerçant un contrôle conjoint, ont indiqué les entreprises dans des communiqués.

La principale société d’exploitation de WHI, Works Human Intelligence, développe et commercialise un système de gestion des ressources humaines utilisé par environ 1 200 grands groupes pour la paie, les données sur les salariés, la gestion des présences et la gestion des talents, selon son site web.

(1 dollar = 157,9400 yens)