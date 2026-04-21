Selon certaines sources, Anthropic prévoit de donner bientôt accès à Mythos aux banques européennes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'IA Mythos suscite des inquiétudes en matière de cybersécurité chez les régulateurs et les décideurs politiques

* Le déploiement dans les banques européennes pourrait prendre des jours ou des semaines, selon des sources familières avec le sujet

* Le chef de la banque centrale allemande, Joachim Nagel, préconise l'égalité d'accès pour éviter les abus

(Ajout de citations d'analystes dans les paragraphes 3-4) par Saeed Azhar, Jeffrey Dastin et Mathieu Rosemain

Anthropic prévoit de donner bientôt accès à son modèle d'IA Mythos aux banques européennes, selon trois personnes familières avec le sujet, alors que les banques mondiales s'empressent de tester la technologie après que les grandes banques américaines aient reçu un accès initial. Les experts en cybersécurité considèrent que Mythos pose des défis importants au secteur bancaire et à ses systèmes technologiques traditionnels, ce qui a suscité une série d'avertissements de la part des régulateurs et des décideurs politiques réunis à l'occasion de la réunion de printemps du Fonds monétaire international qui s'est tenue la semaine dernière à Washington. Jusqu'à présent, une série de banques américaines ont eu accès à Mythos, tandis que le reste du secteur tente de rattraper son retard .

"Le défi est que cette technologie évolue plus rapidement que la gouvernance, les modèles opérationnels et les cadres de contrôle de la plupart des banques n'ont été conçus pour gérer, ce qui creuse l'écart entre la découverte des risques et la remédiation", a déclaré Scott Keipper, leader du conseil en technologie pour les services financiers d'EY Americas.

"Pour répondre, les banques doivent aller au-delà des correctifs ponctuels de cybersécurité et adopter une approche à l'échelle de l'entreprise qui intègre l'IA dans la gestion des risques à travers la technologie, les opérations, la gouvernance et la surveillance, et pas seulement la cybersécurité."

Anthropic vise à étendre l'accès à Mythos AI aux banques européennes et britanniques, entre autres organisations, a déclaré à Reuters l'une des personnes familières avec le sujet.

Ce processus implique des vérifications pour s'assurer que le déploiement se fait en toute sécurité, a déclaré cette personne, sous couvert d'anonymat. Une autre personne a déclaré que l'accès pourrait être fourni aux banques européennes dans les jours à venir, tandis que la première personne a déclaré que le déploiement pourrait prendre des jours ou des semaines. Bloomberg a précédemment rapporté qu'Anthropic allait bientôt mettre Mythos à la disposition des institutions financières britanniques.

Anthropic n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Anthropic a initialement donné accès au modèle aux partenaires de son projet Glasswing et à environ 40 organisations supplémentaires qui construisent ou maintiennent des infrastructures logicielles critiques.

JPMorgan Chase JPM.N , qui fait partie de Glasswing, est la seule banque dont Anthropic a dit publiquement qu'elle y avait accès, bien que Bank of America BAC.N fasse partie de Glasswing depuis le début et ait testé la technologie Mythos en interne, selon une source familière de l'affaire.

D'autres banques américaines ont récemment déclaré avoir eu accès à Mythos, alors que les régulateurs s'empressent d'examiner les risques de cybersécurité que soulève le nouveau modèle d'intelligence artificielle . Le directeur de la banque centrale allemande, Joachim Nagel, a demandé mardi que toutes les institutions aient accès à Mythos, le modèle d'intelligence artificielle d'Anthropic, afin que les règles du jeu soient les mêmes pour tous et qu'il n'y ait pas d'utilisation abusive de ce modèle.