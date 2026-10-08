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Selon certaines sources, AkzoNobel et Axalta s'apprêtent à obtenir le feu vert des autorités européennes de la concurrence pour une opération de 25 milliards de dollars
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 20:48

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une précision au paragraphe 5)

par Foo Yun Chee

Le fabricant de peinture Dulux, AkzoNobel AKZO.AS , et son homologue américain Axalta Coating Systems AXTA.N devraient obtenir l'autorisation des autorités européennes de la concurrence pour leur fusion de 25 milliards de dollars, en s'engageant à céder l'activité de peinture automobile d'AkzoNobel afin de répondre aux préoccupations en matière de concurrence, ont déclaré des sources proches du dossier.

Les deux entreprises avaient annoncé cet accord en novembre dernier, soulignant ainsi une vague de consolidation parmi les fabricants de peinture visant à réaliser des économies face à la hausse des coûts et dans un contexte d’incertitudes liées aux droits de douane instaurés par le président américain Donald Trump.

La Commission européenne, qui est l’autorité de concurrence de l’UE, ainsi qu’AkzoNobel et Axalta, ont refusé de commenter.

Les entreprises, qui ont rencontré mercredi l’autorité de surveillance de l’UE pour discuter de l’accord et des mesures correctives éventuelles, présenteront leur proposition la semaine prochaine. Cela repoussera alors de 10 jours ouvrés la date limite du 22 octobre fixée par la Commission.

Le régulateur européen devrait autoriser l’opération à l’issue de son examen préliminaire, ont indiqué ces sources.

Les préoccupations antérieures concernant les chevauchements dans le secteur des revêtements en poudre ont été résolues, laissant le secteur de la retouche automobile comme seul point à régler, ont précisé ces sources.

Axalta se consacre exclusivement à la fabrication de revêtements et bénéficie d’une forte présence sur le marché américain. Parmi les concurrents de ces entreprises figurent la division revêtements de BASF ( BASFn.DE ), Nippon Paint ( 4612.T ), Sherwin-Williams ( SHW.N ) et Kansai Nerolac ( KANE.NS ).

Fusions / Acquisitions

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57,2200 EUR Euronext Amsterdam -0,90%
AXALTA COAT SYST
32,811 USD NYSE +0,08%
BASF
51,770 EUR XETRA +1,15%
NIPPON PAINT HD
6,6945 USD OTCBB 0,00%
SHERWIN-WILLIAMS
320,005 USD NYSE +1,60%
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