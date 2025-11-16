 Aller au contenu principal
Selon certaines sources, Airbus devrait remporter l'essentiel de la commande d'avions de flydubai
information fournie par Reuters 16/11/2025 à 20:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Airbus AIR.PA semble prêt à devancer Boeing BA.N pour se tailler la part du lion dans une importante commande de jets de flydubai au salon aéronautique de Dubaï, brisant pour la première fois l'emprise de son rival sur le transporteur à bas prix en pleine croissance, ont déclaré dimanche des personnes au fait du dossier.

L'avionneur européen est sur le point de conclure un accord pour la vente d'une centaine de jets A321neo à flydubai, qui est également en pourparlers pour une commande plus modeste de plusieurs douzaines de 737 MAX de Boeing, ont-ils déclaré. La part d'Airbus pourrait augmenter en fonction des discussions en cours.

Airbus s'est refusé à tout commentaire. Boeing et flydubai, qui possède 175 MAX dans sa flotte ou en commande, ainsi que 30 Boeing 787 plus grands, n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

