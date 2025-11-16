Selon certaines sources, Airbus devrait remporter l'essentiel de la commande d'avions à réaction de flydubai

(Ajoute des détails, du contexte) par Tim Hepher

Airbus AIR.PA semble prêt à devancer Boeing BA.N pour se tailler la part du lion dans une importante commande d'avions à réaction de flydubai au salon aéronautique de Dubaï, brisant pour la première fois l'emprise de son rival sur le transporteur à bas prix en pleine croissance, ont déclaré dimanche des personnes au fait du dossier.

Le constructeur européen est sur le point de conclure un accord pour la vente d'une centaine de jets A321neo à flydubai, qui est également en pourparlers pour une commande plus modeste de plusieurs douzaines de 737 MAX de Boeing, ont-ils déclaré.

La part d'Airbus pourrait dépasser les 100 avions, mais la répartition finale dépend des négociations qui devraient se poursuivre jusqu'au bout alors que l'industrie se réunit pour son sommet du 17 au 21 novembre.

Airbus et Boeing se sont refusés à tout commentaire. Flydubai, qui possède 175 MAX dans sa flotte ou en commande, ainsi que 30 Boeing 787 plus grands, n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

UN CLIENT MONDIAL DE PREMIER PLAN

L'accord conclu par Airbus pour pénétrer l'un des principaux clients mondiaux du 737 MAX, qui s'est jusqu'à présent approvisionné exclusivement auprès de Boeing, conforterait l'avance de l'Europe sur le marché des avions à fuselage étroit les plus grands et les plus demandés.

Flydubai continuerait à disposer d'une flotte à peu près équilibrée, basée sur les commandes précédentes de Boeing, ont déclaré les sources.

La compagnie aérienne a précédemment déclaré qu'elle cherchait à passer sa plus grande commande d'avions, suggérant qu'elle achèterait plus que les 175 avions MAX qu'elle a commandés en 2017.

Lorsque les options ont été incluses, la compagnie aérienne pourrait obtenir l'accès à des centaines de nouveaux jets au cours des négociations de cette semaine, ont déclaré les sources.

Reuters a rapporté vendredi qu'Airbus était attendu pour remporter une part du marché de la compagnie aérienne à bas prix pour la première fois.

Stephanie Pope, directrice générale de Boeing Commercial Airplanes, a déclaré dimanche que l'entreprise se concentrerait principalement sur les discussions avec les compagnies aériennes au sujet de son rétablissement après une série de crises d'entreprise, plutôt que de maximiser les nouvelles commandes lors du salon.

Les analystes ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce qu'Airbus remporte le salon aéronautique de Dubaï après qu'une visite du président américain Donald Trump dans le Golfe en mai ait accéléré d'importantes annonces de commandes de Boeing qui seraient normalement dévoilées lors de l'exposition aéronautique du Moyen-Orient.

Airbus a déclaré dimanche qu'il s'attendait à ce que la flotte aérienne de la région fasse plus que doubler pour atteindre 3 700 avions d'ici 2044.