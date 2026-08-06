Selon certaines sources, ADNOC aurait recruté O'Dwyer, de Morgan Stanley, au poste de directeur des investissements

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La société énergétique publique d'Abou Dhabi, ADNOC, a recruté Michael O'Dwyer, co-directeur mondial du pôle Énergie chez Morgan Stanley, au poste de directeur des investissements, alors qu'elle poursuit son expansion tant au niveau national qu'à l'étranger, ont déclaré jeudi trois sources proches du dossier.

ADNOC n'a pas répondu à une demande de commentaire. Morgan Stanley a refusé de commenter. O'Dwyer n'a pas répondu à une demande de commentaire.