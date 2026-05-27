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Selon Capgemini, l'IA élargit le champ des dépenses des clients
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 18:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Leo Marchandon et Coralie Lamarque

27 mai (Rtrs) - Capgemini CAPP.PA a déclaré jeudi que l'intelligence artificielle ouvrait l'accès aux dépenses des clients au-delà des budgets informatiques traditionnels, alors que le groupe français de services technologiques cherchait à apaiser les craintes des investisseurs quant au fait que cette technologie pourrait perturber son modèle économique.

Le directeur général Aiman Ezzat a déclaré lors de la conférence “Capital Markets Day” de l'entreprise que les clients considéraient de plus en plus l'intelligence artificielle comme un changement opérationnel plus large plutôt que comme une simple mise à niveau informatique, ce qui créait des opportunités dans toutes les fonctions de l'entreprise.

“Le résultat net est désormais un Capgemini plus résilient, plus diversifié et plus proche de ses clients”, a déclaré Aiman Ezzat lors de l’événement.

Ces commentaires répondaient à une préoccupation majeure des investisseurs, qui craignaient que l'intelligence artificielle ne réduise la demande de prestataires technologiques externes en automatisant le codage et d'autres services. Capgemini a fait valoir que cette technologie élargissait au contraire l'éventail des missions qu'elle pouvait remporter auprès de ses clients.

Cette dynamique plus large était également visible dans le pipeline commercial du groupe.

“Nous avons constaté une explosion de nos opportunités commerciales au cours des derniers mois. Et notre pipeline d’opportunités commerciales dépasse déjà les 12 milliards de dollars”, a déclaré Franck Greverie, directeur technique, lors de l’événement.

Nate Harbacek, vice-président des activités mondiales d’OpenAI , a déclaré lors de l’événement que les entreprises passaient “d’une utilisation individuelle et d’un émerveillement à un véritable déploiement et une mise à l’échelle en entreprise”, où “des flux de travail entiers” seraient “repensés”.

Capgemini, membre fondateur de la Frontier Alliance d’OpenAI, a également indiqué qu’il ciblait la demande en systèmes d’intelligence artificielle “souverains”, conçus pour répondre aux besoins locaux en matière de données, de réglementation et d’hébergement.

Aiman Ezzat a indiqué que l'entreprise collaborait avec Amazon Web Services, Google Cloud et Microsoft sur des offres de cloud et d'intelligence artificielle spécifiques à chaque région, alors que les entreprises et les gouvernements cherchent à exercer un contrôle accru sur le lieu d'exploitation de leurs systèmes critiques.

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