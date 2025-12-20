Selon Business Insider, Google et Apple déconseillent à leurs employés titulaires d'un visa américain de voyager à l'étranger en raison des retards des ambassades

Google, la filiale d'Alphabet ( GOOGL.O ), et Apple ( AAPL.O ) ont conseillé à certains employés munis de visas de travail américains d'éviter les voyages internationaux en raison de délais pouvant aller jusqu'à 12 mois pour les rendez-vous de tamponnage des visas dans les ambassades, a rapporté Business Insider vendredi en citant des mémos internes.

Les cabinets d'avocats spécialisés dans l'immigration qui représentent les entreprises ont déclaré que les retards étaient dus à de nouvelles exigences en matière de contrôle des médias sociaux, avertissant que le personnel risquait d'être bloqué en dehors des États-Unis si les rendez-vous étaient reportés, selon le rapport.

L'avis s'applique aux détenteurs de visas H-1B, H-4, F, J et M, selon le mémo de Google, qui précise que certaines ambassades et consulats américains sont confrontés à des retards de rendez-vous pouvant aller jusqu'à un an, selon le rapport.

Google et Apple n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

L'administration du président Donald Trump a annoncé ce mois-ci un contrôle accru des demandeurs de visas H-1B pour les travailleurs hautement qualifiés, y compris l'examen des comptes de médias sociaux.

Le programme de visas H-1B, largement utilisé par le secteur technologique américain pour embaucher des travailleurs qualifiés en provenance d'Inde et de Chine, a été sous les feux de la rampe après que l'administration Trump a imposé des frais de 100 000 dollars pour les nouvelles demandes cette année.

En septembre, Alphabet, la société mère de Google, avait fortement conseillé à ses employés d'éviter les voyages internationaux et avait exhorté les détenteurs de visas H-1B à rester aux États-Unis, selon un courriel vu par Reuters.