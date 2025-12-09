 Aller au contenu principal
Selon BofA, les défauts de paiement sur les crédits privés américains devraient diminuer en 2026, mais la fragilité devrait persister
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 12:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Niket Nishant

Les défauts de paiement des crédits privés devraient diminuer l'année prochaine avec la baisse des taux d'intérêt, ont déclaré les stratèges de BofA Global Research, tout en avertissant que le secteur en pleine effervescence reste l'une des parties les plus fragiles du marché du crédit américain.

La société de courtage s'attend à ce que les taux de défaillance baissent à 4,5 % en 2026, contre 5 % cette année, à mesure que la Réserve fédérale américaine réduira ses taux, offrant ainsi un répit à un secteur qui a fait l'objet d'un examen minutieux à la suite des faillites de First Brands et de Tricolor.

Les prêts de crédit privé sont généralement liés à un taux variable, ce qui signifie que leurs paiements d'intérêts évoluent en fonction des variations du taux de référence.

Néanmoins, les structures de prêt opaques et une forte inclinaison vers la technologie et les services, domaines les plus vulnérables aux perturbations induites par l'IA, amplifient les risques, ont déclaré les analystes lundi.

"Le crédit privé est la classe d'actifs de la plus faible qualité dans notre univers de financement à effet de levier", a déclaré Neha Khoda, responsable de la stratégie de crédit américaine chez BofA.

Les partenariats entre les banques et les sociétés de crédit privé se sont développés ces dernières années. Selon les données de Moody's, les banques américaines ont prêté près de 300 milliards de dollars à des fournisseurs de crédit privé en juin de cette année.

La croissance rapide du marché, que Morgan Stanley estime à environ 3 000 milliards de dollars au début de 2025, contre 2 000 milliards de dollars en 2020, a attiré un large éventail d'investisseurs ces derniers mois, y compris des acheteurs au détail et des fonds de retraite .

L'expansion a été alimentée par le financement flexible qu'il offre aux entreprises et les rendements plus élevés qu'il procure aux investisseurs, mais toute contagion pourrait se répercuter sur l'ensemble des marchés si le stress s'intensifie.

Entre-temps, les sociétés de crédit privées et les banques se sont affrontées pour savoir qui était responsable des récentes tensions.

Le directeur général de Blackstone BX.N , Stephen Schwarzman, a déclaré mardi qu'il ne partageait pas les inquiétudes du marché concernant le crédit privé lié aux récentes faillites, soulignant que les transactions avec les entreprises en question ont été effectuées par des banques traditionnelles.

Valeurs associées

BLACKSTONE
151,440 USD NYSE -0,45%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

