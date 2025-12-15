 Aller au contenu principal
L'Italie alignée avec la France pour un report du vote sur l'accord Mercosur, selon des sources
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 14:35

La Première ministre italienne Giorgia Meloni et le président français Emmanuel Macron

La présidente du Conseil italien Georgia Meloni et le président français Emmanuel Macron se sont mis d'accord sur la nécessité d'un report du vote définitif sur l'accord commercial entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, ont rapporté lundi à Reuters deux sources diplomatiques.

La France s'efforce de rallier d'autres pays de l'UE afin de former une minorité de blocage contre cet accord négocié par la Commission européenne. Un vote est prévu à Bruxelles cette semaine.

(Reportage Angelo Amante à Rome et Michel Rose à Paris; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Agriculteurs en colère
    Ils n'ont pas voulu de nos Rafales, pourquoi achèterons-t-on leur boeuf ?

