Selon BofA, l'objectif de chiffre d'affaires de Hims & Hers pour 2026 dépend de la croissance du GLP-1 ; la banque abaisse son objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 mai - HIMS.N ** Selon BofA Global Research, les prévisions de chiffre d'affaires de Hims & Hers Health pour 2026 supposent une forte accélération des ventes de GLP-1 au second semestre; l'analyse financière abaisse son objectif de cours de 28 $ à 25 $

** HIMS a déclaré s'attendre à un chiffre d'affaires annuel compris entre 2,8 et 3 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 2,7 à 2,9 milliards de dollars

** La société de courtage estime que HIMS devrait gagner environ 225 000 nouveaux abonnés au Wegovy oral par trimestre entre le deuxième et le quatrième trimestre pour atteindre le point médian des prévisions de ventes pour 2026, ce qui représente environ 45 % de l'ensemble des nouveaux patients américains payant de leur poche pour le Wegovy oral

** BofA estime que l'augmentation des frais d'abonnement, qui passent de 39 dollars le premier mois à 149 dollars les mois suivants, entraînera probablement une hausse du taux de désabonnement, ajoutant que « la fidélisation sera le facteur déterminant du succès du modèle GLP-1 de marque »

** En tenant compte des changements de session, HIMS affiche une baisse de 26,6 % depuis le début de l'année